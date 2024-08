Jocurile Olimpice: marele campion n-a mai rezistat și i-a atacat pe înotătorii chinezi "trişori"

Britanicul Adam Peaty s-ar putea să fi înotat ultima sa cursă la Jocurile Olimpice de la Paris. După ce el şi Matt Richards, Duncan Scott şi Ollie Morgan au terminat pe locul patru în proba de 4x100 m mixt, Peaty, în vârstă de 29 de ani, a declarat că "s-ar putea să fie nevoit să se îndepărteze de sport", deoarece "doare prea tare", relatează The Guardian.

Această înfrângere a fost deosebit de dureroasă. Doi componenţi ai ştafetei chineze care a câştigat aurul, Qin Haiyang şi Sun Jiajun, s-au numărat printre cei 11 înotători cărora li s-a permis să concureze la aceste Jocuri, chiar şi după ce s-a dovedit că fuseseră depistaţi pozitiv la teste anterioare cu urme de medicamente interzise şi folosite pentru îmbunătăţirea performanţei. Testele pozitive au fost puse pe seama contaminării alimentelor.

"Unul dintre citatele mele preferate din sport este că nu are rost să câştigi dacă nu câştigi corect", a spus Peaty. "Cred că ştii asta în inima ta. Dacă atingi şi ştii că trişezi, atunci nu câştigi cu adevărat. Deci, pentru mine, dacă ai fost "contaminat" de două ori, cred că, în calitate de persoană onorabilă, ar trebui să ieşi din sport." Peaty a pus propriile sale ghilimele în jurul cuvântului "contaminat" în timp ce vorbea. "Dar ştim că sportul nu este atât de simplu."

Peaty este unul dintre mai mulţi înotători care consideră că a existat prea multă confuzie în modul în care World Aquatics şi Agenţia Mondială Antidoping (WADA) au gestionat cazul.

"Trebuie să avem încredere în sistem, dar nu avem", a spus Peaty. "Trebuie doar să fie mai strict. Ceea ce am spus de la început este că este vorba de fraudă. Dacă trişezi, este fraudă", a precizat el.

Ads

Peaty a spus că nu doreşte să critice restul echipei chineze. "De asemenea, am fost întrebat despre oamenii care nu au fost contaminaţi şi respect acest lucru. Nu vreau să pictez o întreagă naţiune sau un grup de oameni cu o singură pensulă. Cred că ar fi foarte nedrept".

El a spus că a refuzat să vorbească până acum pentru că nu a vrut să provoace distrageri pentru echipă. Echipa de nataţie a Marii Britanii a încheiat Jocurile Olimpice cu o medalie de aur şi patru de argint. Peaty a spus că el crede că cvartetul de ştafetă va folosi înfrângerea în faţa chinezilor ca motivaţie pentru următoarea Olimpiadă, indiferent dacă el va face parte din ea sau nu.

"Cred că o vom folosi în avantajul nostru în următorii patru ani, indiferent dacă eu voi fi acolo sau nu. Ştiu că aceşti băieţi vor purta asta şi vom vedea ce vor face peste patru ani. Dar", a spus el, într-o lovitură clară la organismul de conducere al sportului, "oamenii care trebuie să-şi facă treaba, trebuie să se trezească şi să o facă".

Ads

Remarcile lui Peaty au fost reluate de Nic Fink, care a înotat al doilea la ştafetă pentru echipa SUA. "Avem întrebări cu privire la sistem şi dacă WADA face tot ce poate", a spus Fink. "Ştim că ITA [Agenţia Internaţională de Testare] testează pe toată lumea tot timpul. Ei au testat multe aici, ceea ce este bine. Dar când o grămadă de agenţii antidoping spun: "Hei, care a fost procesul aici, cum a funcţionat asta?", apar întrebări. Aşa că vrem doar mai multă claritate şi transparenţă. Nu avem nimic împotriva sportivilor care concurează. Sunt întrebări legate de sistem. Să sperăm că se va rezolva, pentru că se pare că există ciclu după ciclu de îngrijorări şi întrebări."

A fost prima dată când SUA a fost învinsă în finala olimpică a ştafetei de 4×100 m mixt, iar echipa chineză formată din Xu Jiayu, Qin, Sun şi Pan Zhanle a vorbit despre cât de mult şi-a dorit să rupă stăpânirea SUA în această probă. "Nu există nicio problemă pentru echipă. Noi respectăm regulile", a spus Xu.

"Nu vreau să am nicio scuză. Am depăşit unele provocări şi, la fel ca în trecut, am câştigat unele bătălii, acesta este un lucru care este înrădăcinat în spiritul chinez." Ei au fost conduşi spre aur de Pan, care a realizat un timp final extrem de rapid de 45,92 secunde.

Ads

Peaty, care abia şi-a revenit din Covid, a negat că afirmaţiile sale au fost motivate de faptul că a fost pe locul patru. "Nu este vorba despre podium", a spus el. "Am făcut cea mai bună treabă a noastră ca echipă, ar fi putut fi bronz, cine ştie,? Dar mă bucur că am fost capabil să ies din boala mea în această săptămână şi să dau tot ce am mai bun şi să fiu corect. Nu am nevoie de nimic altceva pentru a face asta, doar de inima mea, asta este sportul. Şi pentru mine, fiind un om credincios, nu putem lua nimic din toate acestea cu noi, dar putem lua mândria noastră şi putem lua amintirile pe care le împărtăşim cu familiile noastre, ştiind că am făcut-o corect".

Ads