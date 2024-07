"Sordid, grotesc, revoltător! Franța nu se mai face bine, de asta a și ajuns un imens ghetou". Scena de la deschiderea JO care a oripilat lumea

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024 a pus în valoare istoria Franţei, a oraşului Paris şi a comunităţii LGBT într-un mod fără precedent, vineri seara, pe malurile Senei.

Mulţi au văzut în ceremonie o insultă la adresa catolicismului, contestând prezenţa drag-queen şi o parodie a Cinei celei de Taină, ultima masă luată de Iisus Hristos cu cei doisprezece apostoli în seara de Joia Mare, descrisă într-un tablou din secolul al XV-lea al lui Leonardo da Vinci.

„Cina cea de Taină cu drag-queens şi decapitarea Mariei-Antoaneta adaugă infamia la urâţenie”, a afirmat Philippe de Villiers, politician și scriitor.

Deputatul Rassemblement National Guillaume Bigot, ales în circumscripţia a 2-a a Territoire de Belfort, a considerat că spectacolul înlocuieşte „libertatea, egalitatea şi fraternitatea” cu „profitul, pofta şi decadenţa”.

🇫🇷 During the Paris Olympics Opening Ceremony, they recreated ‘The Last Supper’ with drag queens.

Welcome to 2024.

