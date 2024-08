Încă o cerere în căsătorie la Jocurile Olimpice din oraşul iubirii. Emoții mari pe Stade de France

Brazilianul Almir Dos Santos, ocupantul locului 11 în proba de triplusalt, şi-a cerut iubita în căsătorie în faţa publicului de pe Stade de France, vineri seară, la Jocurile Olimpice de la Paris, considerat oraşul iubirii.

Talita Ramos, partenera sa, a fost foarte emoţionantă şi a spus Da, într-un moment acompaniat de melodia "Allumer le feu" a lui Johny Hallyday.

A fost a cincea oară de la începutul Jocurilor Olimpice. Seria a început cu două zile înainte de ceremonia de deschidere, cu cea a handbalistului argentinian Pablo Simonet. Ea a continuat pe terenurile de badminton cu chinezul Huang Yaqiong. De asemenea, franţuzoaicele Charline Picon, Sarah Steyaert şi Alice Finot au avut şi ele parte de acest moment de neuitat.

The moment Brazilian Triple Jumper, Almir dos Santos proposed to his girlfriend at the Paris Olympics 🥰#Paris2024 pic.twitter.com/GsBfrovPuz