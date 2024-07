După 12 ani, România este în finala feminină pe echipe la gimnastică. "Cred că românii trebuie să fie mândri de noi"

Echipa feminină de gimnastică a României s-a calificat, duminică, la JO de la Paris, în finală, de pe locul 8.

Este pentru prima oară după 12 ani când România reuşeşte din nou această performanţă.

În finalele individuale s-au calificat Sabrina Voinea, la bârnă şi sol, Ana Maria Bărbosu şi Amalia Ghigoarţă, la individual-compus, respectiv Ana Maria Bărbosu la sol.

"Nu cred că trebuie să le promitem nimic românilor, trebuie să se bucure de noi pentru că nu am mai fost calificaţi de 12 ani. Eu cred că am reprezentat România foarte frumos, cu zâmbetul pe buze, am fost o echipă unită, ne-am încurajat între noi şi cred că trebuie să fie mândri de noi. Azi am avut fanii în tribună pe care i-am auzit şi a fost foarte frumos. Pe mine m-a felicitat Nadia Comăneci pentru că m-am descurcat cu exerciţiul şi am reuşit să-l duc până la sfârşit şi să aduc o notă decentă echipei şi sunt sigură că şi celorlalte fete le-a spus la fel, lucruri de încurajare şi pozitive", a spus Bărbosu la zona mixtă.

