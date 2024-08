Nadia Comăneci, mesaj disperat: "Este inacceptabil și crud! Vă rog frumos, încetați să mai faceți asta!"

Finala de la sol decisă la TAS a încins spiritele, iar Nadia Comăneci s-a văzut nevoită să ia atitudine.

TAS-ul a decis clasamentul finalei de la sol de la Jocurile Olimpice: Ana Bărbosu a câștigat medalia de bronz, deși inițial aceasta îi fusese atribuită americancei Jordan Chiles. Sabrina Voinea s-a clasat pe locul al atrulea.

Deciziile controversate ale arbitrilor de la Paris au stârnit un val de comentarii pe rețelele sociale, avându-le în centru pe cele trei gimnaste.

De altfel, americanii au acuzat atacurile care au avut-o ca țintă pe Jordan Chiles.

Nadia Comăneci a simțit nevoia să intervină cu un mesaj răspicat: "Pentru toți fanii din întreaga lume, vă rugăm să ÎNCETAȚI să atacați aceste tinere doamne .. Este inacceptabil și crud!", a scris Nadia, adăugând cele trei nume: Barbosu, Chiles și Voinea.

To all the fans around the world please STOP attacking these young ladies .. it is unacceptable and cruel🙏🙏 #barbosu #chiles #voinea https://t.co/RzkEFwjhnV