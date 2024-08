El e celebrul sportiv turc care a câștigat medalia de argint cu mâna în buzunar. Toți campionii îl imită acum

Cu o mână în buzunar și purtând ochelari standard, Yusuf Dikec din Turcia a devenit un favorit al fanilor la Paris 2024.

Aspectul său casual și lipsa echipamentului profesional au fost discutate de social media, iar atitudinea lui nonșalantă l-au făcut celebru peste noapte.

Aflat la a cincea participare la Jocurile Olimpice, Yusuf Dikec a câștigat medalia de argint la proba mixtă de tragere cu pistolul cu aer comprimat, de la 10 metri distanță.

În vârstă de 51 de ani, el a devenit cel mai vârstnic sportiv din Turcia care câștigă o medalie și a fost primit acasă ca un erou.

Yusuf este divorțat, are o fată și spune că îi place să danseze. A vorbit și despre postura lui, cu mâna în buzunar: "Să trag cu mâna în buzunar nu are nimic de-a face cu arta. Sunt mai motivat și mă simt mai confortabil", a declarat el pentru postul de radio turc Radyo Gol săptămâna trecută.

El a adăugat că poziția "este de fapt despre aducerea corpului în echilibru".

Gestul său a fost copiat de zeci de sportivi de la Jocurile Olimpice, inclusiv de marele campion Armand Duplantis, recordmen mondial la săritura cu prăjina,

The Yusuf Dikec celebration is everywhere 👉 pic.twitter.com/zXlGP8YcJ1