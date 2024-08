Câștigătorul maratonului de la Paris "a venit de nicăieri". Nu trebuia să participe la aceste jocuri

Surpriză mare în cadrul concursului de maraton de la Jocurile Olimpice. Marele campion Eliud Kipchoge s-a retras, pierzând astfel șansa de a câștiga un nou titlu olimpic.

Tamirat Tola din Etiopia a câștigat medalia de aur la maratonul de la Paris 2024 sâmbătă (10 august) cu un nou record olimpic de 2:06:26, în timp ce legenda kenyană Eliud Kipchoge nu a reușit să-și apere titlul, abandonând la kilometrul 30.

Tola a intrat în maratonul olimpic ca înlocuitor acum două săptămâni, schimbând un coleg de echipă accidentat. Acum este pe culmile gloriei.

Bashir Abdi din Belgia și-a îmbunătățit bronzul de la Tokyo 2020 cu argintul de la Paris (2:06:47), în timp ce kenyanul Benson Kipruto a obținut bronzul (2:07:00).

Tamirat Tola devine al patrulea etiopian campion olimpic la maraton, la masculin, după Abebe Bikila (1960 şi 1964), Mamo Wolde (1968) şi Gezahgne Abera (2000).

O altă legendă a acestei probe, Kenenisa Bekele, a încheiat pe locul 39, la aproape 6 minute de compatriotul său medaliat cu aur.

OLYMPIC RECORD

🇪🇹's Tamirat Tola breaks the Olympic marathon record with 2:06:26 on what might be the most brutal marathon course ever in the history of the Olympics.#Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/vQ6oXyxiR3