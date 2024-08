Scene încinse la fileu: jucătoare din finala de la volei pe plajă au intrat într-o dispută aprinsă! VIDEO

Nu te-ai fi așteptat la atâta tensiune în finala olimpică feminină la volei pe plajă.

Jucătoarele din Brazilia și cele din Canada s-au întâlnit vineri seara în finala olimpică la volei pe plajă.

Jucată pe arena amenajată la doi pași de turneul Eiffel, finala a fost adjudecată de Brazilia, care s-a impus cu 2-1 la seturi.

Ana Patricia Silva Ramos și Eduarda Santos Lisbao le-au învins pe Melissa Humana- Paredes și Brandie Wilkerson.

În setul al treilea, jucătoarele au intrat într-o dispută verbală aprins la fileu, fiind cu greu potolite.

Peste câteva momente DJ-ul a detensionat atmosfera cu melodia Imagine și atmosfera s-a mai relaxat.

Ok, this is amazing:

1/ Canadian and Brazilian players are having a heated chat at the net during the women’s beach volleyball gold medal match

2/ DJ plays John Lennon’s ‘Imagine’

3/ Players look at one another and smile

4/ Crowd starts singing along pic.twitter.com/m1KCJPXtNm