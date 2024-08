Santa Lucia e în sărbătoare! Sprintera Julien Alfred a produs marea surpriză la 100 de metri

Sprintera Julien Alfred, o atletă cvasinecunoscută din Santa Lucia, a reuşit să producă o mare surpriză şi să câştige proba feminină de 100 de metri, sâmbătă seara, la Jocurile Olimpice de la Paris, în faţa principalei favorite, americanca Sha'Carri Richardson, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Alfred (23 ani) oferă astfel insulei caraibiene prima medalie olimpică din istorie.

Julien Alfred s-a impus cu timpul de 10 sec 72/100 pe o ploaie diluviană pe Stade de France, în timp ce Richardson a fost înregistrată în 10 sec 87/100, podiumul fiind completat de altă americancă, Melissa Jefferson, în 10 sec 92/100.

Legendara atletă jamaicană Shelly-Ann Fraser-Pryce a declarat forfait înaintea semifinalelor.

Sha'Carri Richardson (24 ani), campioana mondială en titre, ratează din nou titlul olimpic, după ce în 2021 o scurtă suspendare pentru un test pozitiv la marijuana a împiedicat-o să participe la Jocurile de la Tokyo.

Julien Alfred a obţinut o medalie de argint în proba de 100 metri la Jocurile Olimpice ale Tineretului din 2018.

Fostă vedetă a Universităţii din Texas, Alfred se antrenează cu Edrick Floreal, alături de britanica Dina Asher-Smith şi de irlandeza Rhasidat Adeleke, pretendentă la podiumul probei de 400 m.

Brilliant - supporters in Castries, St Lucia watching Julien Alfred win their first ever Olympic medal as she won the 100m #OlympicGames pic.twitter.com/YNpBmn1eWn