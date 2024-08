Sportiva din România acuză: "M-a lovit la gură și la nas" Visul la medalia de bronz a fost spulberat

Luptătoarea Kriszta Tunde Incze a fost învinsă de Ana Paula Godinez Gonzalez, din Canada, în recalificări la categoria 62 kg, în cadrul turneului de lupte libere de la Jocurile Olimpice.

În recalificările olimpice de la lupte feminin – 62 kg, Incze a pierdut cu 0-2 meciul contra canadiancei, campioană mondială la U23, în limitele categoriei 62kg în 2021 și medaliată cu bronz în 2022. Visul la medalia de bronz al româncei a fost spulberat de această înfrângere în urma căruia Incze a părăsit competiția.

”A fost un meci foarte greu, cu o adversară foarte puternică și foarte rapidă”, a spus la finalul meciului Kriszta Incze.

”M-a lovit la gură și la nas și a primit avertisment, dar astfel de lovituri fac parte din acest sport. Deocamdată sunt dezamăgită și nu pot să zic prea multe. Sunt supărată pentru că am venit aici pentru medalie, după trei ani de foarte multă muncă. Deocamdată am nevoie de o pauză și o să mă mai gândesc dacă voi continua. Planul ar fi să ne vedem și la Los Angeles. Dacă nu am luat aici o medalie, poate o să iau acolo”, a încheiat luptătoarea tricoloră.

Ads