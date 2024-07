Halterofila română care țintește podiumul la Jocurile Olimpice: "Dacă nu am nicio ratare, mă întorc cu o medalie"

România va fi reprezentată în concursul de haltere de la Jocurile Olimpice de la Paris de două sportive, Loredana Toma (29 de ani) şi Mihaela Cambei (21 de ani).

Loredana Toma s-a calificat la Jocurile Olimpice Paris 2024 după ce s-a clasat pe locul 4 în ierarhia mondială feminină de haltere, în limitele categoriei 71 kg. De asemenea, Mihaela Cambei a obţinut calificarea în limitele categoriei 49 kg graţie locului 5 în clasamentul mondial.

Loredana Toma a scăpat de rivala din China, care nu a mai fost selecționată, și visează la medalie.

"La Paris contracandidatele mele vor fi sportivele din Statele Unite, Ecuador, Egipt, Franţa, Taiwan... China nu. Asta pentru că cei din China au campioni mondiali aproape în fiecare categorie, nu au selectat sportiv şi la categoria mea. Iar la Paris nu au voie să selecteze mai mult de 3... iar la ultima competiţie de calificare, sportiva din China de la 71 de kilograme nu a fost într-o formă prea bună. Probabil de asta au şi decis să nu o aleagă pe ea pentru Paris", a spus Loredana Toma pentru Agerpres.

Toma visează la o medalie olimpică și știe ce are de făcut: "Obiectivul meu este să am o prestaţie fără greşeală pe platforma de la Paris. Adică să nu am nicio ratare. Iar dacă nu voi avea nicio ratare, probabil o să mă întorc şi cu un suvenir important de la Paris, şi nu mă refer la magnet de frigider. Toţi ne gândim la o medalie, normal. Pentru că nu ar fi exclus deloc ca noi, la haltere, să ne întoarcem cu două medalii. Şi chiar sper asta. Dar aici contează foarte mult ce zi ai atunci, în ce formă eşti. Sigur că încă nu am uitat că nu am putut participa la Tokyo, însă este evident că acum sunt mult mai puternică din punct de vedere mental", a spus cea mai titrată halterofilă a României.

La ediţia Tokyo 2020, România a obţinut patru medalii, una de aur, la dublu vâsle feminin (Nicoleta Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş), şi trei medalii de argint, la spadă feminin (Ana-Maria Popescu), dublu rame masculin (Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă) şi patru rame fără cârmaci masculin (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari).

