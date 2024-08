El e sportivul care a intrat în legenda Jocurilor Olimpice, cu al cincilea titlu consecutiv. Are aproape 42 de ani și a câștigat primul aur în 2008

Datorită victoriei sale în finala probei de lupte greco-romane -130 kg, cubanezul Mijain Lopez a devenit primul sportiv din istorie care câştigă titlul în aceeaşi probă la cinci ediţii consecutive ale Jocurilor Olimpice.

Superstar al luptelor greco-romane şi deja încoronat campion olimpic la categoria -130 kg în 2008, 2012, 2016 şi 2021, cubanezul Mijain Lopez l-a învins în finală, scor 6-0, pe chilianul Yasmani Acosta Fernandez.

O supremaţie uluitoare pentru un sportiv care va împlini în curând 42 de ani şi care nu a mai participat la nicio competiţie de când a câştigat titlul la Tokyo. El se află în capitala Franţei datorită unei cote câştigate de compatriotul său Oscar Pino (care nu va fi prezent la Paris) pentru Campionatele Mondiale din 2023.

Medalia sa de aur este a doua a ţării sale la Jocurile de la Paris, Arlen Lopez obţinând bronzul în proba de box -80 kg.

Această a 24-a victorie consecutivă a fost obţinută în faţa unui adversar de origine cubaneză plecat în exil pentru a avea şansa de a-şi îndeplini visul olimpic. În loc de aur, el pleacă cu argint.

How it started ↔️ how it's going.

Five Olympics, five golds, one Mijain Lopez. 🇨🇺🥇🥇🥇🥇🥇 pic.twitter.com/Mqo40yoyaM