Președintele federației, după eșecul de la lupte: ”Ăsta e adevărul, nu trebuie să ne mai ascundem”

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a afirmat, joi, că sportiva Andreea Beatrice Ana, care a fost învinsă de nord-coreeanca Hyo Gyong Choe, în recalificările categoriei 53 kg, la Jocurile Olimpice de la Paris, a luptat cu ruptură de menisc şi forţare de ligamente.

"Diferenţa nu este mare, Ana este o sportivă de mare valoare. Nu întâmplător are performanţele pe care le are. Numai că nu e în apele ei. Joia trecută, la antrenament, a avut o accidentare destul de urâtă la picior şi nu a reuşit să îşi revină. Pur şi simplu nu se simte bine. V-am zis, joia trecută s-a accidentat la picior, are ruptură de menisc cu forţare de ligamente. A tras de ea, dar pur şi simplu nu a putut, ăsta este adevărul, nu trebuie să ne mai ascundem. Nici nu căutăm motive, suntem o federaţie care inspiră onoare, respect şi trebuie să stăm, indiferent de performanţe, cu fruntea sus", a declarat Pîrcălabu.

Oficialul FRL a precizat că avea speranţe la obţinerea unei medalii, care se îndreaptă acum către ultimele sportive rămase în concurs.

"Ne pare rău, pentru că aveam speranţe mari în ea la obţinerea unei medalii, dar sperăm ca fetele care vor intra în continuare în concurs, Kriszta Incze şi Cătălina Axente să salveze onoarea Federaţiei Române de Lupte. Pentru fiecare dintre ele am speranţe mari pentru, că pentru de asta am venit aici, să ne luptăm să obţinem medalii şi sper să o facem", a declarat Pîrcălabu.

Luptătoarea română Andreea Beatrice Ana a fost învinsă de sportiva nord-coreeană Hyo Gyong Choe, joi, în recalificările categoriei 53 kg, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Ana (23 ani), care la JO de la Tokyo a ocupat locul 16, a fost dominată de Choe, care s-a impus categoric, cu 11-0. Ana a încheiat pe locul 9 în clasamentul final al categoriei.

Andreea Beatrice Ana, triplă campioană europeană la cat. 55 kg, trecuse în optimi de Mariana Drăguţan (Republica Moldova), dar a fost învinsă în optimi de Lucia Yamileth Yepez Guzman (Ecuador).

Cum sud-americanca s-a calificat în finală, Ana a mai primit o şansă, în recalificări. Choe se va lupta acum pentru medalia de bronz cu germanca Annika Wendle, iar Yepez Guzman o va întâlni în finală pe pe japoneza Akari Fujinami, dublă campioană mondială.

Alte două reprezentante ale luptelor româneşti vor evolua la Paris, Kriszta Tunde Incze (cat. 62 kg) şi Cătălina Axente (cat. 76 kg).

România a obţinut ultima sa medalie olimpică la lupte în 2016, la Rio, prin sportivul de origine rusă Albert Saritov (cat. 97 kg, lupte libere).

