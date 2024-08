Marian Enache și Andrei Cornea, în lacrimi după ce au luat aurul la Paris: ”Suntem zeii apelor!”

România a obținut a doua medalie de aur de la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce Marian Enache și Andrei Cornea au terminat primii în cursa de dublu rame masculin.

Cei doi, de 28, respectiv 24 de ani, au luat a doua medalie românească a zilei, după ce Ancuța Bodnar și Simona Radiș câștigaseră medalia de argint.

La finalul cursei, cu ochii în lacrimi, cei doi au spus ce simt. Marian Enache a spus că este mândru că a scris istorie pentru România.

”Suntem zeii apelor în proba de dublu vâsle masculin! Prima medalie de aur olimpic din istoria României în această probă!

Sunt foarte bucuros că am reușit să scriem din nou istorie, eu cu Andrei. Nu mai am cuvinte. Știam că avem șanse, că nu contează culoarul. E cel mai frumos cadou pe care ni-l puteam face vreodată”, a spus Marian Enache pentru TVR Sport.

De asemenea, Andrei Cornea a spus că nu mai are cuvinte, după ce a luat medalia olimpică de aur.

”A fost o cursă minunată. Nu am cuvinte, am scris istorie alături de Florin. Am plecat cu ideea că de pe culoarul 1 am câștigat și la Europene. Am zis că nu se poate altfel”, a completat Andrei Cornea.

