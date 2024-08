De ce nu poate Ana Maria Bărbosu să conducă mașina primită în dar de la Ion Țiriac

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a primit medalia de bronz în finala de la sol a Jocurilor Olimpice în urma contestației depuse la TAS de delegația României.

Ana Maria Bărbosu a primit nu doar medalia de bronz, ci și mașina promisă din partea lui Ion Țiriac. Există o singură problemă, gimnasta nu poate să conducă autoturismul deocamdată, iar motivul e unul simplu: ea nu are permis de conducere.

„Acordarea medaliei a fost un moment special, este un vis împlinit și sunt foarte recunoscătoare pentru antrenorii, colegele, familia și federația și toți care au fost alături în această perioadă. Nu am carnet, dar imediat ce ajung acasă de la mare mă voi apuca de școala de șoferi. Deja am avut ocazia să mi se ofere aceste cursuri la o școală din Focșani și, fiind foarte drăguți, cu tot dragul am mers la ei. Abia aștept să încep orele de condus și să și iau carnetul”, a spus ea pentru Sports Net.

Și-a cumpărat un lănțișor cu cercurile olimpice și Turnul Eiffel

De la Paris, Ana nu s-a ales doar cu medalia. Ea și-a cumpărat și un lănțișor de argint cu cercurile olimpice și cu Turnul Eiffel. Iar în această perioadă e bijuteria ei preferată.

„Cu siguranță e un lănțișor special și am simțit în perioada asta că e nevoie să-l port” – Ana Maria Bărbosu, gimnastă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice.

Vacanța Anei Maria Bărbosu va mai dura aproximativ două săptămâni, după care va reveni la antrenamente. Chiar dacă parcă nu mai vrea să se despartă de medalia olimpică, sportiva noastră spune că o va lăsa medalia acasă, alături de celelalte trofee.

„Momentan programul transmis e că pe 5 septembrie trebui să fim la viza medicală în București iar pe urmă sau până atunci o să ni se transmită alte informații. Medalia cred că mai bine e să o las acasă. E un lucru mai mult simbolic al muncii mele și cel mai bine stă acasă în camera mea cu restul de medalii”, spune Ana Maria Bărbosu, gimnastă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice.

Ads