Ce le-a spus Nadia Comăneci gimnastelor românce după evoluția de la Jocurile Olimpice

Campioana olimpică Nadia Comăneci a asistat, duminică, la evoluţia gimnastelor române în concursul de calificare de la Paris, la final încurajându-le pe Lilia Cosman şi Andreea Preda, care au ratat execuţiile la paralele.

"A fost OK concursul. Am încercat să îmi controlez emoţiile şi am greşit un pic la paralele. E o greşeală pe care nu o fac de obicei, dar merg înainte şi sper să prindem finala pe echipe, să arăt ce pot face. Nu pot să zic exact ce s-a întâmplat, am deschis un pic prea devreme şi cum am pus mâna s-a întâmplat ceva, nu s-a mai întâmplat niciodată. M-am supărat un pic, dar va fi bine. M-a încurajat Nadia Comăneci la final, ne-a transmis că putem ajunge în finală. A fost totul bine", a afirmat Lilia Cosman la zona mixtă.

Andreea Preda speră ca România să reuşească să se califice în finala pe echipe şi să primească o nouă şansă de a evolua în finală, pentru a-şi lua revanşa.

"A fost o atmosferă frumoasă, ne-am simţit bine. Le-am încurajat pe fete la celelalte trei aparate la care eu nu am concurat. Am avut emoţii la ultimul aparat la care am intrat eu. Nu mi s-a mai întâmplat să greşesc ca astăzi, dar asta e, acum nu mai am ce să schimb. Trebuie să ţin capul sus şi să merg mai departe. Nadia Comăneci m-a luat în braţe, mi-a spus că nu este nimic, să ţin capul sus, şi asta e. Nu pot să zic că am avut emoţii mai multe decât de obicei, la Europene sau la Mondiale. Dar mi-a fost greu că a fost ultimul aparat şi am fost şi prima. Aşa a fost să fie. Eu sper să vină o revanşă peste două zile, dacă îşi pun antrenorii speranţă în mine şi mă bagă. Normal că visam la o calificare, vom sta ca pe ace toată ziua, să vedem dacă ne calificăm", a spus aceasta.

Ads

Andreea Preda a afirmat, totodată, că sportivele române s-au trezit la 5:00 dimineaţa pentru a putea ajunge din Satul Olimpic până la Arena Bercy.

"A fost un pic mai greu să concurăm în prima subdiviziune, pentru că a trebuit să ne trezim la 5:00 dimineaţa, dar pe de altă parte avem ziua liberă pentru recuperare. Dar nu este o problemă asta. Şi la Mondiale tot la 5:00 ne-am trezit, pentru că am fost la fel, în prima subdiviziune", a mai spus Preda.

În concursul pe echipe, România a totalizat 159,497 puncte, fiind devansată de Marea Britanie, 160,830 puncte.

În prima subdiviziune au evoluat doar două echipe, alături de sportive din Elveţia, Mexic, Africa de Sud, Ucraina, Bulgaria, Indonezia.

Româncele îşi vor cunoaşte poziţiile finale din calificări după celelalte patru subdiviziuni.

Ads