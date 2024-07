Nadia Comăneci a dezvăluit unde și-a ascuns medaliile olimpice: "În buzunarul meu! Nu, glumesc”

Nadia Comăneci, câştigătoarea a nouă medalii olimpice în cursul carierei sale, marcată de prima notă de 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile de la Montreal, în 1976, consideră că "zece este o stare de spirit", ceva pe care "toată lumea vrea să experimenteze", scrie EFE.

"Pentru mine este foarte important să promovez sportul în rândul generaţiilor viitoare. Nu sunt foarte sigură ce înseamnă un zece. Un zece înseamnă ceva diferit pentru fiecare persoană. Scoate tot ce e mai bun din tine. Când ai un proiect şi munceşti din greu pentru el şi simţi că totul a ieşit bine, este o zi perfectă pentru tine. Dar cred că a fost cu adevărat perfect? Este o stare de spirit. Ceva pe care toată lumea vrea să experimenteze. Când faci ceva pe care îl percepi a fi perfect, întotdeauna va exista cineva care o va face mai bine şi va fi perfect pentru el", a declarat Nadia într-un interviu acordat agenţiei spaniole.

"La antrenamente am făcut exerciţiile mai bine decât am făcut-o la Montreal'', a subliniat fosta campioană. ''Dar acolo am făcut elemente pe care nimeni nu le mai făcuse înainte. Am spart gheaţa. Acum 48 de ani, prin gimnastica mea am devenit cea mai bună, bărbat sau femeie, când nimeni nu vorbea de egalitate în viaţă şi în sport. Cu exerciţiile mele am făcut asta pentru femei'', a subliniat Nadia.

Legenda sportului şi a Jocurile Olimpice nu îndrăzneşte să prezică un rezultat între americanca Simone Biles şi brazilianca Rebeca Andrade pentru finala de joi de la Paris, în concursul feminin la individual compus, dar avertizează că gimnasta sud-americană este "foarte competitivă".

"Nu le-am mai văzut concurând recent. Le-am văzut anul trecut la Campionatele Mondiale. A fost o competiţie foarte echilibrată. Simone a fost ceva mai bună, dar Rebeca este o gimnastă foarte competitivă. Când a câştigat Rebeca, Simone nu era acolo, aşa că cum vom avea şansa să le vedem împreună. Dar sunt şi alte gimnaste", a subliniat Nadia (62 ani).

Întrebată dacă simte "fluturi în stomac" atunci când vine la Jocurile Olimpice, Nadia a răspuns: "Simt mai multe emoţii pentru că cunosc oamenii care concurează şi mă gândesc la ceea ce eu gândeam când concuram. Te antrenezi atâţia ani pentru a participa la Jocuri... Ţin pumnii strânşi pentru ca toată lumea să aibă o experienţă bună".

Nadia Comăneci a mai dezvăluit că "face în fiecare zi 30 sau 40 de minute de mişcare". "Gimnastică, ciclism... nu e mult, dar îmi este bine, mă simt mai bine şi gândesc mai bine. Este important să îmi fac timp pentru ceva care este prioritatea mea în faţă", a subliniat ea.

"Unde vă sunt medaliile?", a fost întrebată în finalul interviului cea mai mare sportivă din istoria României. "În buzunarul meu! Nu, glumesc. Sunt într-un seif", a precizat Nadia Comăneci.

