Nadia Comăneci "s-a îmbrăcat în aur" la Paris! Ținuta extravagantă a Zeiței de la Montreal

Nadia Comăneci a vorbit despre șansele gimnasticii românești la Paris și despre David Popovici. La dineul oficial, ea a ales o ținută aurie.

Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci a declarat, joi, pentru AGERPRES, că România, prezentă după 12 ani cu echipa de gimnastică la Jocurile Olimpice, are şanse să obţină o medalie la bârnă la Paris, probă pe care a caracterizat-o ca fiind "loz în plic".

"După două ediţii în care nu am reuşit să ne calificăm, mă bucur că suntem aici, la această Olimpiadă. Pentru că sărbătorim 100 de ani, revenind aici la Paris. Fetele sunt pregătite, sper să aibă un concurs fără greşeli, fără emoţii, pentru că de fapt asta este problema mare, emoţiile. Şi sper să vedem ceva finale, eu zic că avem şanse la finale. Cred eu că avem şanse şi la medalie, la bârnă, ştiţi că bârna este loz în plic", a declarat Nadia Comăneci pentru AGERPRES.

"Zeiţa de la Montreal", cum este cunoscută Nadia Comăneci după ce a obţinut prima notă de 10 din istoria gimnasticii, s-a arătat încrezătoare în şansele sportivilor noştri de a obţine un număr de medalii la această ediţie a Jocurilor Olimpice.

"Nu mă pot pronunţa în privinţa numărului de medalii, dar ştiu că avem şanse la înot, cu David Popovici. Ştiu că, de asemenea, canotajul are şanse multe la medalii, şi apoi vom vedea ce mai apare. Eu am încredere în România, prin prezenţa numeroasă. Am înţeles că sportivii de la canotaj sunt cei mai mulţi, este o participare frumoasă şi trebuie să sărbătorim acest lucru. Vom fi alături de ei. Succes Team Romania, din toată inima!", a mai spus Nadia Comăneci la deschiderea Casei României de la Ambasada ţării noastre la Paris.

La gala oficială de la Paris, cu o seară înaintea deschiderii Jocurilor Olimpice, Nadia Comăneci s-a îmbrăcat într-un costum auriu, care a amitit de o ținută celebră a lui Elvis Presley.

