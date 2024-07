Cine e românul care îl va arbitra pe David Popovici la Jocurile Olimpice

Arbitrul internațional Dan Ardelean face parte dintre oficialii selectați de FINA pentru a participa la Paris.

Pentru români, concursul de înot de la aceste Jocuri Olimpice are o însemnătate aparte, în special prin prisma speranțelor oferite de David Popovici. Alături de el, vor mai concura la Paris Vlad Stancu și Rebecca Diaconescu, dar va oficia și un arbitru.

Dan Ardelean este unul dintre cel mai bine cotați arbitri de pe plan mondial. A oficiat la numeroase competiții interne și internaționale, iar în primăvară a primit vestea pe care o aștepta parcă de o viață: se numără printre arbitrii nominalizați pentru a oficia la cea mai importantă întrecere din lume: Jocurile Olimpice.

„Este un vis îndeplinit și țin să mulțumesc întregii echipe și cea a federației și cea a arbitrilor. Fără sprijinul lor cu siguranță nu aș fi reușit să ajung aici și, desigur, al familiei mele”, spune Dan Ardelean, arbitru FINA.

După cum recunoaște, a visat dintotdeauna să ajungă la Jocurile Olimpice. Dacă nu a reușit ca sportiv, iată că și-a împlinit această dorință ca arbitru.

„Arbitru de înot sunt de circa 5 ani de zile, dar visul de a ajunge la Jocurile Olimpice cred că orice copil, orice practicant al sportului îl are”, afirmă Dan Ardelean, arbitru FINA.

În cariera sa, Dan Ardelean a fost oficial la mai multe competiții importante.

„Am oficial la trei Campionate Europene de juniori, trei Campionate Europene de seniori, un Campionat Mondial, un Festival Olimpic al Tineretului European”, adaugă arbitrul.

Prezent la toate competițiile la care David Popovici a strălucit, Dan Ardelean a simțit pe propria piele mândria de a fi conațional cu el. Bucuria de după cucerirea unui aur este imensă, însă arbitrul e obligat să se cenzureze:

„Vă dați seama, că ne bucurăm în interior nespus, dar cred că am apărea pe toate site-urile dacă am sări în apă de bucurie. Dar într-adevăr este o experiență minunată și cred că suntem norocoși și privilegiați că am avut șansa să fim alături și să trăim live acele medalii, acele momente de bucurie nespusă”.

După cum recunoaște, serile de după cursele românului sunt foarte frumoase.

„Este o seară liniștită, o seară bucuroasă. Toți colegii arbitri din celelalte țări ne felicită”, mărturisește Dan Ardelean, arbitru FINA.

Aflat la prima participare la Jocurile Olimpice, oficialul român spune că abia așteaptă să le facă galerie și sportivilor români care vor concura în alte discipline.

„Cu siguranță voi merge la toate sporturile în care participă sportivii români dacă timpul îmi va permite, ca să fiu acolo, alături de ei”, adaugă Dan Ardelean.

Arbitrul român știe și ce-și va aduce ca amintire de la Paris: „Magneții sunt o tradiție, îi punem acasă, pe frigider. Dar cele mai frumoase suveniruri pentru noi, arbitrii, rămân tricourile sau echipamentul pe care îl primim acolo. E personalizat cu acea competiție”.

