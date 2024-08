Cum s-a descurcat prima navigatoare din România prezentă la Jocurile Olimpice: ”Cartea lui Ebru abia acum se scrie!”

Navigatoarea română Ebru Bolat, care a încheiat prima sa participare la Jocurile Olimpice, s-a declarat mândră de evoluţia ei, încheiată pe locul 23 la dinghy, dar a promis că acesta e doar începutul.

''Obiectivul meu era să fiu în prima jumătate şi am fost foarte aproape (dar greşelile mele s-au adunat încet), aşa că la prima mea Olimpiadă am terminat pe locul 23 din 43. Totuşi sunt mândră de mine şi de progresul făcut în ultimul an, simt că m-am îmbunătăţit enorm şi că ăsta e doar începutul! Cartea lui Ebru abia acum se scrie!'', a scris Ebru Bolat pe Facebook.

''S-au încheiat Jocurile Olimpice Paris2024 pentru mine. Am terminat pe locul 23/43 la general. M-am gândit la fiecare punct pierdut la o baliză sau aproape de sosire, puncte ce puteau fi evitate... Sunt lucrurile mărunte care îmi amintesc cât de mult contează fiecare punct. Am avut momente bune în această competiţie, unde mi-am putut arăta viteza şi potenţialul, deşi rămân cu un gust amar... voiam să arăt şi mai mult'', a transmis Bolat (24 ani).

Ebru Bolat, care luni, în cursa a noua, a ocupat locul 24, a ratat calificarea în cursa pentru medalii, programată marţi (15:43). Cursa a zecea a fost anulată din cauza condiţiilor nefavorabile.

Proba feminină de dinghy a programat zece curse în portul Marsilia, după care primele zece clasate s-au calificat în cursa pentru medalii.

Cea mai bună clasare a româncei a fost în cursa a patra (locul 5). Ultima navigatoare care a prins finala de zece a fost Sarah Douglas (Canada), cu 99 de puncte, în timp ce Ebru Bolat a totalizat 158.

Ebru Bolat este prima navigatoare care reprezintă România la Jocurile Olimpice, după ce am mai avut reprezentanţi la yachting, exclusiv la masculin, la JO 1980 şi JO 1996.

