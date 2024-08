Novak Djokovic a plâns în hohote după finala olimpică. Nici Carlos Alcaraz nu s-a putut abține FOTO

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul doi mondial, a câştigat prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice, duminică, după ce l-a învins pe spaniolul Carlos Alcaraz cu scourl de 7-6 (7/3), 7-6 (7/2), în finala probei masculine de simplu, la Roland Garros.

Djokovic (37 ani), deţinătorul recordului de titluri de Mare Şlem (24), s-a impus la capătul unui meci dramatic, care a durat aproape trei ore (2 h 50 min).

Alcaraz, numărul trei mondial, care a câştigat turneul de la Roland Garros în iunie, l-a învins pe Djokovic luna trecută în finala de la Wimbledon.

Djokovic avea o singură medalie olimpică în palmares, obţinută în 2008, la Beijing.

Sâmbătă, italianul Lorenzo Musetti a obţinut bronzul, după ce l-a învins pe canadianul Felix Auger-Aliassime, cu 6-4, 1-6, 6-3.

Au fost momente emoționante după marea finală, Novak Djokovic plângând în hohote alături de familie, chiar și Carlos Alcaraz fiind surprins cu lacrimi în ochi.

Carlos Alcaraz is in tears after losing the gold medal match to Novak Djokovic at the Olympics.

Chin up, Carlos. 🥹

Incredible effort this week… you’ll win the gold one day.

🇪🇸❤️ pic.twitter.com/FSVyLTchNB