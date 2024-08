Novak Djokovic, lăsat fără cuvinte după ce a cucerit aurul olimpic: ”Stare de șoc”

Novak Djokovic a devenit campion olimpic la Paris, după ce a luat medalia de aur, la finalul unei finale cu Carlos Alcaraz.

Aurul olimpic era singurul titlu important ce îi lipsea lui Novak Djokovic. Sârbu s-a impus în acest meci, după două seturi și mai bine de două ore de joc.

Djokovic a fost foarte emoționat, la finalul acestui meci.

”Am jucat aproape 3 ore, a fost o luptă incredibilă. Am crezut că pot câștiga. Mereu revine în meci (n.r. Alcaraz), așa că am încercat să dau tot ce am mai bun.

Am avut șanse, a avut și el șanse, cred că a fost corect să terminăm cele două seturi în tie-break. Nu știu ce să mai spun, sunt în stare de șoc. Mi-am dat sufletul, inima, familia, totul, pentru a obține aurul olimpic. Am reușit asta la 37 de ani!

Totul este special, dar sunt mândru să reprezint Serbia. Știu că Rafa, Carlos iubesc să joace pentru Spania, Roger iubea să joace pentru Elveția.

Când am ajuns în semifinale mă gândeam să trec mai departe. Astăzi, înainte de meci nu am avut emoții așa mari, pentru că aveam medalia asigurată”, a spus Novak Djokovic, potrivit Eurosport.

