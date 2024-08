Răzvan Arnăut, eliminat în sferturile probei de lupte greco-romane, 60 de kilograme

Luptătorul Răzvan Arnăut a pierdut în sferturi, scor 0-9, în limitele categoriei 60 kg, în faţa lui Zholman Sharshenbekov (Kîrgîstan), dublu campion mondial, în 2023 şi 2022, medaliat cu argint mondial în 2018 şi 2021.

”Asiaticii au alt sistem de luptă, au valoare mai mare”, a spus Răzvan Arnăut după meci. ”Luptele cu asiaticii sunt incomode. Nu e neapărat mai tare ca mine, dar are plasament, mobilitate, e talentat. Eu am ajuns aici prin muncă, multă muncă şi nu mă las. Până la urmă tot o să câştig. Acum mai am o şansă să mă bat pentru medalie. Aştept semifinala de diseară. Dacă Zholaman câştigă, eu am şansa de recalificări. Să vedem”, a declarat Arnăut, conform COSR.

Şansa lui Arnăut să intre în recalificări este ca ZholamanSharshenbekov să-l învingă în semifinală pe japonezul Kenichiro Fumita, vicecampion olimpic la Tokyo 2020, campion Mondial în 2017 şi 2019.

