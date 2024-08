Reacția lui Alin Alexuc, după eliminarea de la Paris: ”De 20 de ani mă lupt”

Alin Alexuc a pierdut, cu 1-3, meciul contra cazacului Alimkhan Syzdykov, din optimile de finnală ale turneului de lupte greco-romane, în limitele categoriei 130 kg. În urma acestui rezultat românul a părăsit competiţia olimpică. Alexuc afirmă că este dezamăgit de rezultat, mai ales că luptă de 20 de ani pentru o medalie.

”E greu să vorbeşti după o înfrângere. E o mare dezamăgire mai ales că m-a învins un cazac pe care l am bătut de vreo trei patru ori până acum, dar probabil el a prins o formă mai bună”, a spus Alexuc imediat după meci.

”A fost un an greu şi obositor pentru mine şi n-am prins vârful de formă aici la jocurile olimpice. Probabil am prins vârful de formă la turneul de calificare. Dar astea sunt Jocurile Olimpice. Sunt surprize. Poţi să câştigi sau poţi să iei bătaie. Poţi să baţi pe oricine, sau poate să te bată oricine. Nu e niciunul slab la categoria asta. Toţi suntem cei mai buni 16 din lume. Mă aşteptam să mă duc în semifinale. Normal ăsta ar fi fost parcursul meu cu toate că eram într-o o grupă grea, cu trei medaliaţi olimpici şi campionul mondial, dar normal, la valoarea care o aveam, trebuia să ajung în semifinală să mă bat cu un cubanez sau sau măcar cu un iranian. Nu ştiu, probabil că şi vârsta şi-a spus cuvântul. Am încercat şi am dat tot ce am putut. Mi-am dorit, am avut un parcurs bun până aici şi m-am antrenat cu gândul la o medalie. De 20 de ani mă lupt pentru o medalie olimpică pe care nu am putut să o obţin”, a declarat Alexuc.

Alexuc nu ştie dacă va mai participa şi la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, peste patru ani.

”Am fost la patru ediţii ale Jocurilor, iar acum nu pot să mă pronunţ dacă voi mai merge la Los Angeles. Nu vreau să vorbesc la înfrângere, la nervi, sau la supărare. Probabil în decembrie o să iau o decizie dacă mă retrag sau voi mai continua patru ani. Acum pot doar să spun că, într-un fel, m-am săturat să încerc să câştig o medalie olimpică. Dar asta-i viaţa de sportiv. Câştigi, pierzi trebuie să mergi mai departe. Voi vedea cum voi procesa în timp această înfrângere”, a declarat el, conform COSR.

