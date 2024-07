Reacția lui Jaqueline Cristian, după eliminarea de la Jocurile Olimpice, la simplu: ”Nu sunt mulțumită de condiții”

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a afirmat, luni, după ce a fost învinsă de germanca Angelique Kerber, cu 6-4, 3-6, 6-4, în turul al doilea al probei feminine de simplu, la Jocurile Olimpice de la Paris, că va lua această înfrângere ca pe o victorie având în vedere scorul strâns până la final.

"Deşi astăzi am pierdut, o iau ca pe victorie pentru mentalul meu. Este un câştig, pentru că am reuşit să fiu la înălţime cu o jucătoare foarte bună şi să fiu de la punct la punct cu ea. Clar, victoria din primul tur înseamnă enorm. Sunt foarte multe emoţii aici, sunt foarte multe simţuri pe care le ai pe teren şi poate din dorinţa aceea de a câştiga te pierzi un pic. Am simţit asta inclusiv astăzi, dar per total este o experienţă unică, un vis devenit realitate şi nu am decât lucruri bune cu care mă duc acasă. Publicul trebuie să ştie că sunt luptătoare, că am dat tot ce am avut eu mai bun în mine astăzi. A fost la limită, am făcut tot ce am putut şi tot timpul voi da tot ce am mai bun în mine pentru România. Clar, mi-ar plăcea foarte mult să revin la Olimpiada următoare, dar trebuie să vedem, pentru că până atunci mai sunt patru ani", a afirmat Cristian.

"Nu ştiu ce a făcut diferenţa astăzi, au fost foarte multe momente importante. Poate că am greşit un pic prea mult, poate că la retur am greşit destul de mult, spre deosebire de alaltăieri, dar per total a fost mai mult o luptă cu sufletul. Ştiam că nu o să cedeze foarte repede, pentru că e ultimul ei turneu şi ştiam că va da tot ce are mai bun. Am încercat să fac tot ce pot, să trag de fiecare punct, să revin, să stau în meci, să stau pozitivă, dar asta a fost. Poate un dram de noroc a lipsit, nişte mingi foarte disputate, aşa a fost să fie astăzi", a adăugat jucătoarea română.

Jaqueline Cristian a afirmat că atmosfera creată de public şi temperatura au constituit un imbold pentru jucătoarea germană.

"Clar, atmosfera a ajutat-o pe ea astăzi. Am văzut-o cum se hrănea cu energia publicului, mă aşteptam să fie un pic mai mulţi români, sincer, în tribună, dar nu au fost, asta e. N-a fost un meci care s-a jucat la limită şi astăzi a fost pentru ea. Asta e. Nici temperatura de 30 de grade m-a ajutat foarte mult, pentru că eu de când am venit aici m-am antrenat doar 30 de minute şi pe ploaie, ieri, la fel. Nu am fost foarte mulţumită de condiţii, de fapt m-au incomodat, dar nu din cauza asta am pierdut. Pentru ea clar este mai bună căldura asta pentru că nu este o jucătoare care dă tare în minge, efectiv îţi mută mingea şi joacă foarte inteligent pe teren. Să zicem că a ajutat-o şi chestia asta. Nici eu nu am fost 100% fizic, pentru că se simte toată oboseala, dar am luptat cu tot ce am avut eu", a spus Cristian.

Întrebată cum se va simţi în partida de dublu, Jaqueline Cristian a afirmat că are încredere în partenera sa, Ana Bogdan: "Nu ştiu cum va fi la dublu. Ana este fresh, e pregătită, e cu sete de câştig, aşa că vom face tot posibilul să jucăm cât mai bine".

Jaqueline Cristian (26 ani, 61 WTA), care a trecut sâmbătă de Caroline Garcia (Franţa) cu 5-7, 6-3, 6-4, s-a înclinat după două ore şi 16 minute în faţa vicecampioanei olimpice de la Rio.

Jaqueline Cristian va juca şi la dublu, alături de Ana Bogdan, contra japonezelor Shuko Aoyama/Ena Shibahara.

