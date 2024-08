Halterofila Mihaela Cambei a declarat, luni, la revenirea în ţară, că este foarte fericită pentru că a reuşit să aducă o medalie de argint României la Jocurile Olimpice.

”Mulţumesc că sunteţi alături de noi. Mă bucur că am ajuns cu bine acasă şi mă bucur că am adus această medalie României. Am fost bucuroasă să pot duce drapelul la ceremonie, am simţit aceleaşi emoţii ca pe podium la medalie. Mulţumesc părinţilor mei, antrenorilor mei, împreună am fost o echipă şi am reuşit să aducem această medalie României”, a spus Mihaela Cambei, în vârstă de 21 de ani, la Salonul Oficial.

Micuţă de statură, Mihaela nu a ajuns la pupitrul unde erau plasate mai multe microfoane ale presei, astfel că a vorbit de lângă acesta.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, i-a transmis un mesaj sportivei pe această temă: ”Mihaela, promite că peste patru ani o să creşti şi mai mare în valoare şi o să te vezi peste acest pupitru”.

Mihaela Cambei a fost inclusă în videoclipul de prezentare a Jocurilor Olimpice de la Paris, difuzat duminică seară, pe Stade de France.

Ultima parte a delegaţiei României de la JO a revenit, luni, la Bucureşti.

