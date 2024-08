Reacția Roxanei Anghel, după ce a luat două medalii la Paris: ”Ireal”

Roxana Anghel, campioană olimpică cu barca de 8+1 şi vicecampioană olimpică la dublu rame alături de Ioana Vrînceanu, a declarat că trăieşte un sentiment unic, subliniind că încă nu conştientizează că este dublă medaliată olimpică.

“Este un sentiment ireal, nu pot descrie în cuvinte, nu-mi vine să cred că am câştigat cu 8+1, chiar dacă am fost favorite. Mă simt foarte bucuroasă şi mândră de toată echipa. E ireal că am urcat pe podiumul olimpic de două ori“, a spus Anghel la TVR Sport.

Eu încă nu realizez ce se întâmplă cu mine. Le mulţumesc că mi-au dat această ocazie. Le felicit pe ele, a spus cârmaciul Victoria Ştefania Petreanu, la care colegele ei i-au transmis că nu ar fi putut face nimic fără ea.

Echipajul de 8+1 al României, format din Mădălina Bereş, Roxana Anghel, Maria Rusu, Iuliana Buhuş, Adriana Adam, Amalia Bereş, Iuliana Popa, Simona Radiş şi Victoria Petreanu, a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris. Este a treia medalie pentru România la JO, după cele câştigate de David Popovici (înot) şi Marian Florian Enache şi Andrei Sebastian Cornea (dublu vâsle), şi a şaptea per total.

Vineri, au obţinut argintul olimpic canotoarele Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin şi Gianina Van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin categorie uşoară.

România mai are patru medalii; două de aur câştigate de David Popovici la înot 200 metri liber şi Marian Florian Enache şi Andrei Sebastian Cornea la canotaj dublu vâsle masculin, una de argint obţinută de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la canotaj dublu vâsle feminin şi una de bronz câştigată de David Popovici la înot 100 metri liber.

