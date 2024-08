Dezvăluiri din dosarul Voinea-Bărbosu, de la TAS. România a cerut trei medalii de bronz

Scandalul din finala feminină a probei olimpice de gimnastică la sol este încă departe de finalizare. Ana Maria Bărbosu, de 18 ani și Sabrina Voinea, de 17 ani, așteaptă un verdict din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Laussane, care analizează cazul.

Concret, Sabrina Voinea susține că a primit o penalizare de 0.1 incorect, deoarece nu a ieșit în afara suprafeței de joc, în timp ce Ana Maria Bărbosu susține că Jordan Chiles a făcut contestație după expirarea timpului regulamentar.

Federația Română de Gimnastică a depus cele două contestații la TAS. Carmencita Constantin, președinta FRG, spune că vor să obțină la TAS trei medalii de bronz, nu una. Ea nu vrea ca Jordan Chiles să își piardă medalia, ci aceasta să ajungă în în palmaresul celor două sportive din România.

”Noi am cerut medalie de bronz pentru toate trei (n.r. Sabrina Voinea, Ana Bărbosu și Jordan Chiles). Noi am cerut să se acorde trei medalii de bronz: americanca, pentru că e un drept câștigat și judecata se întâmplă după ce și-a câștigat acest drept și nu e vina ei că au fost greșeli de arbitraj. Noi vrem bronz, pentru că ambele sportive ale noastre au fost nedreptățite.

Știm deja că tot completul de judecători este constituit. Din fericire, avem trei judecători, pentru că și asta a fost o emoție. Am cerut noi trei judecători. Absolut tot ce am cerut, am obținut, iar asta este un mare câștig”, a spus Carmencita Constantin, pentru iAMsport.ro.

