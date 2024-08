Ritualul neobișnuit al sportivei din Ucraina care a luat aurul la Jocurile Olimpice

Atleta ucraineană Iaroslava Mahucih, deţinătoarea recordului mondial (2,10 m), a câştigat, duminică seara, medalia de aur în proba de săritură în înălţime, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Mahucih, care a trecut ştacheta înălţată la 2,00 metri, a cucerit singurul titlu care îi lipsea din palmares.

Ucraineanca de 22 de ani a reuşit să treacă din prima încercare, devansându-le pe australianca Nicola Olyslagers, care a reuşit doar din a treia tentativă la 2,00 metri. Medalii de bronz au obţinut australianca Eleanor Patterson şi ucraineanca Irina Gheraşcenko, la egalitate, cu 1,95 metri fiecare.

Între sărituri, Iaroslava Mahucih intra într-un sac de dormit și stătea cu ochii închiși, încercând să își păstreze concentrarea.

You may be chill, but are you 𝐭𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐧𝐚𝐩 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐜 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐬 chill? pic.twitter.com/T9DQBIX4nc