Prea multă mândrie costă! Atletul american a avut aurul în buzunar, dar a luat o decizie stupidă și a pierdut

Atletul neozeelandez Hamish Kerr a câştigat medalia de aur la săritura în înălţime, sâmbătă seara, la Jocurile Olimpice de la Paris, după un baraj cu americanul Shelby McEwen.

Cei doi se aflau la egalitate perfectă după ce au trecut de ştacheta înălţată la 2,36 m din prima încercare, însă au ratat la 2,38 m. La fel cum s-a întâmplat în 2021, la Tokyo, primii doi clasați aveau posibilitatea să pună capăt concursului și ar fi plecat amândoi cu medalia de aur la gât.

McEwen a ales să nu împartă aurul şi să dispută un baraj de departajare, în care neozeelandezul a ieşit învingător la 2,34 m.

Qatarianul Mutaz Essa Barshim, care a ales să împartă aurul olimpic în 2021 cu italianul Gianmarco Tamberi, a obţinut de bronz, cu 2,34 m.

Clasamentul finalei masculine de la săritura în înălţime:

1. Hamish Kerr (Noua Zeelandă) 2,36 metri

2. Shelby McEwen (SUA) 2,36

3. Mutaz Essa Barshim (Qatar) 2,34

4. Stefano Sottile (Italia) 2,34

5. Ryoichi Akamatsu (Japonia) 2,31

6. Oleg Doroşciuk (Ucraina) 2,31

7. Sang-hyeok Woo (Coreea de Sud) 2,27

8. Tihomir Ivanov (Bulgaria) 2.27

9. Jan Stefela (Cehia) 2,22

10. Romaine Beckford (Jamaica) 2,22

Cum s-a decis totul în 2021

"Can we have two golds?" 🥇🥇

An ICONIC moment three years ago at Tokyo 2020 in the high jump! #Athletics pic.twitter.com/r9XFcxy8AE