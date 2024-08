Nadia Comăneci n-a mai rezistat și a publicat imaginile scandaloase de la JO 2024: ”Eu nu văd să atingă. Voi?” VIDEO

Scandalul cu gimnastele românce Sabrina Voimea și Ana Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris a intrigat-o inclusiv pe legendara Nadia Comăneci.

Luni, în finala de la sol, Sabrina Voinea, clasată pe 5, a acuzat faptul că a primit o notă prea mică, fiind depunctată neregulamentar, iar Ana Bărbosu a fost deposedată de medalia de bronz în urma unei contestații făcute de o americancă, cea care a concurat ultima.

Prezentă în sală, Nadia Comăneci a solicitat explicații în cazul exercițiului Sabrinei Voinea, însă arbitrii i-au transmis că românca ar fi depășit la un moment dat spațiul de concurs.

Nadia Comăneci a revenit pe marginea subiectului printr-o postare pe rețeaua X, în care publică imaginile în cauză.

“Eu nu văd călcâiul să atingă covorul! Voi?”, s-a întrebat Zeița de la Montreal.

I don’t see the heel touching down.. do you? #sabrinavoinea pic.twitter.com/KZzmj5kcoD