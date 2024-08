Scandalul iscat la Jocurile Olimpice cu gimnastele românce Sabrina Voinea și Ana Bărbosu s-ar putea încheia la ”masa verde”, cu o decizie care să aducă țării noastre medalia de bronz. Nadia Comăneci a mai adus o dovadă privind problemele de arbitraj.

Luni, în finala de la sol, Sabrina Voinea, clasată pe 5, a acuzat faptul că a primit o notă prea mică, fiind depunctată neregulamentar cu o zecime, iar Ana Bărbosu a fost deposedată de medalia de bronz în urma unei contestații făcute de o americancă, cea care a concurat ultima.

Întreg staff-ul delegației României, în frunte cu Mihai Covaliu, dar și fosta mare gimnastă Nadia Comăneci, au adus dovezi și au contestat depunctarea Sabrinei Voinea la o linie acrobatică, o greșeală în lipsa căreia ar fi terminat pe locul 3. TAS, care are un birou ad-hoc la Jocurile Olimpice, ar putea acorda României medalia de bronz la ”masa verde”, o decizie fiind așteptată în aceste zile.

Joi seară, printr-o postare pe rețelele sociale, Nadia Comăneci a mai adus o dovadă privind arbitrajul scandalos de care a avut parte Sabrina Voinea. Astfel, deși a executat același exercițiu ca în finala pe echipe, românca a primit note de plecare diferite, 6.000, respectiv 5.900.

Same routines .. team final and event final .. with different difficulty value🥹🥹 pic.twitter.com/dmtin2xb1Q