Încă trei sportivi s-au îmbolnăvit, după ce au înotat în Sena

Două înotătoare germane care au concurat în probele de înot în ape deschise la Jocurile Olimpice au fost nevoite să primească tratament pentru greaţă şi diaree. Un alt înotător a suferit simptome similare.

Calitatea apei din Sena a fost subiect de dezbatere până la sfârşitul Jocurilor Olimpice. Sâmbătă, înotătoarea germană Leonie Beck (27 de ani) a dezvăluit pe reţelele sale de socializare că a suferit grave probleme stomacale după ce a concurat joi în proba de 10 km în ape deschise. "Ieri am vomitat de nouă ori şi am avut diaree. Calitatea Senei a fost validată", a scris ea, comentând o fotografie care o arată dând ironic din degetul mare.

Potrivit Confederaţiei germane a sporturilor olimpice, în total trei înotători germani s-au îmbolnăvit în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris.

"Două înotătoare germane în ape deschise au fost trataţi pentru greaţă, vărsături şi diaree. Începând de sâmbătă dimineaţă, starea lor s-a îmbunătăţit considerabil. Un alt înotător cu simptome similare este tratat în prezent de medicii echipei germane", a precizat forul, într-un comunicat preluat de ziarul german Der Spiegel, care rămâne condiţionat în ceea ce priveşte stabilirea unei legături directe între aceste boli şi calitatea Seneii.

Potrivit Confederaţiei germane a sporturilor olimpice, probele de înot în ape deschise erau "fezabile", având în vedere rezultatele analizelor comunicate de organizatori. Cu toate acestea, o serie de rapoarte alarmante au readus în centrul dezbaterii problema calităţii apei din Sena.

Triatlonista belgiană Jolien Vermeylen, de exemplu, a declarat că nu a apreciat gustul apei pe care a înghiţit-o.

"Am băut multă apă, aşa că vom şti mâine dacă sunt bolnavă sau nu", a declarat ea pentru VTM. "Nu are gust de Coca-Cola sau Sprite, evident. Înotând sub pod, am simţit şi am văzut lucruri la care nu ar trebui să te gândeşti prea mult. Sena este murdară de o sută de ani, aşa că nu pot spune că siguranţa sportivilor este o prioritate", a spus ea.

În schimb, alţi sportivi au afirmat că au găsit apa limpede, caldă şi fără un gust deosebit.

