Simona Radiș promite o finală perfectă la Paris: ”Am dat totul”

Canotoarea română Simona Radiş a promis o finală perfectă, după ce ea şi colega sa Ancuţa Bodnar s-au calificat cu emoţii în ultimul act la dublu vâsle, marţi, la Jocurile Olimpice de la Paris.

”A fost o cursă grea şi pentru noi, una nu dintre cele mai reuşite. Am făcut unele mici greşeli care s-au văzut prin faptul că nu am reuşit să ne facem un ritm atât de bun, astfel încât să fim mai în faţă şi să nu aveţi voi atât de multe emoţii. Dar important este că am încheiat bine şi finala va fi una perfectă'', a spus campioana olimpică en titre.

”Nu a fost niciun moment în care să mă gândesc că lupta este pierdută, toate cursele se termină în acelaşi punct, nu mai devreme sau mai târziu. Noi am dat totul, de aceea am şi reuşit să recuperăm şi să trecem primele linia de sosire”, a subliniat Radiş.

La rândul său, Ancuţa Bodnar a declarat: ''Nu a fost cea mai bună cursă a noastră, dar am luptat până la ultima lovitură. Şi datorită acestui lucru am reuşit să câştigăm şi să le ajungem pe celelalte. Drept dovadă, că eram pe patru. După cum se ştie, este o finală olimpică, sunt cei mai buni dintre cei buni acolo şi toată lumea începe dintr-un punct şi termină într-un punct''.

Canotoarele române Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, campioanele olimpice en titre la dublu vâsle feminin, s-au calificat, marţi, în Finala A a Jocurilor Olimpice de la Paris, nu însă fără emoţii.

Bodnar şi Radiş erau pe locul al patrulea în a doua semifinală după 1.500 de metri, în condiţiile în care doar primele trei echipaje din serie se calificau în Finala A.

Finişul româncelor a fost unul formidabil, astfel că au reuşit să câştige semifinala în 6 min 51 sec 41/100, urmate de Marea Britanie (26:51.82) şi Norvegia (6:52.47).

Bodnar şi Radiş deţin de la Tokyo cel mai bun timp olimpic al probei (6:41.03).

Pe 1 august sunt programate Finala B (11:30) şi Finala A (12:18) în proba feminină de dublu vâsle.

