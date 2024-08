Rusia a câștigat prima medalie la Jocurile Olimpice de la Paris

Rusoaicele Andreeva şi Şnaider, care au concurat sub drapel neutru (AIN), sunt primele reprezentante ale Rusiei care obţin o medalie la JO 2024.

Perechea Sara Errani/Jasmine Paolini a adus Italiei prima medalie de aur la tenis la Jocurile Olimpice, duminică, după ce a învins cuplul rus Mirra Andreeva/Diana Şnaider cu 2-6, 6-1, 10-7, în finala probei feminine de dublu, desfăşurată la Roland Garros, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Medalia vine la o zi după ce Lorenzo Musetti adusese Italiei medalia de bronz la simplu masculin.

Errani, 37 ani, fost lider mondial la dublu, a devenit a şaptea jucătoare care realizează Golden Slam la dublu, prin câştigarea celor patru turnee de Mare Şlem şi a titlului olimpic în această probă.

Errani este şi cel mai vârstnic jucător de tenis care obţine aurul olimpic, doborând recordul sârbului Djokovic, care este mai tânăr cu o lună.

Rusoaicele Andreeva şi Şnaider, care au concurat sub drapel neutru (AIN), sunt primele reprezentante ale Rusiei care obţin o medalie la JO 2024. Rusia are doar 15 sportivi care concurează sub acest drapel, alături de 17 sportivi din Belarus.

Andreeva, 17 ani, care a venit la Paris direct de la Iaşi, unde a câştigat primul său titlu WTA din carieră, este a doua cea mai tânără jucătoare din istorie care obţine o medalie la tenis, după americanca Jennifer Capriati, care a câştigat aurul la simplu feminin la Barcelona, în urmă cu 32 de ani, la vârsta de 16 ani şi 132 de zile.

Medaliile de bronz au revenit perechii spaniole compuse din Cristina Bucşa (născută la Chişinău) şi Sara Sorribes Tormo, care a învins cuplul ceh Karolina Muchova/Linda Noskova cu 6-2, 6-2, în finala mică.

Clasamentul final al probei feminine de dublu:

1. Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia)

2. Mirra Andreeva/Diana Şnaider (AIN)

3. Cristina Bucşa/Sara Sorribes Tormo (Spania)

4. Karolina Muchova/Linda Noskova (Cehia)

5. Katie Boulter/Heather Watson (Marea Britanie)

5. Su-Wei Hsieh/Chia Yi Tsao (Taiwan)

5. Liudmila Kicenok/Nadia Kicenok (Ucraina)

5. Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (Cehia)

17. Irina Begu/Monica Niculescu (România)

17. Ana Bogdan/Jaqueline Cristian (România)

