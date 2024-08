A câștigat aurul la Paris și acum doarme prin parcuri! Imaginea uluitoare de la Paris

Italianul Thomas Ceccon, deţinătorul recordului mondial şi medaliat cu aur la 100 m spate la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a fost surprins dormind într-un parc din Paris.

Thomas Ceccon i-a exprimat nemulţumirea faţă de condiţiile din Satul Olimpic.

"Nu există aer condiţionat, este foarte cald şi mâncarea este proastă. O mulţime de sportivi părăsesc Satul Olimpic din această cauză, aşa că este puţin dezamăgitor din acest punct de vedere. Dar în rest este bine", a spus Ceccon.

Pentru a se putea odihini, sportivul italian a ales să doarmă lângă satul olimpic, lângă o barcă din parc. Imaginea cu "cel mai sexy înotător" dormind în aer liber a fost publicată de The Sun și a făcut rapid înconjurul lumii.

Gold medal winner Thomas Ceccon sleeps in a PARK after moaning about conditions of Olympic Village at Paris 2024 https://t.co/8rbhbso8sl