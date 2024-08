Cine e românul care nu s-a putut prezenta la startul cursei olimpice: ”N-am mâncat deloc 2-3 zile”

Înotătorul român Vlad Stancu nu a mai luat startul, sâmbătă, în seriile probei de 1.500 m liber masculin, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Stancu (18 ani) a contractat Covid-19 înaintea participării sale la JO 2024 şi a acuzat o stare de slăbiciune.

El a evoluat în seriile probei de 800 m liber, dar a fost înregistrat doar cu al 30-lea timp (8:20.78), în condiţiile în care la Mondialele de anul acesta de la Doha a fost mai rapid cu 14 secunde (8:06.50).

”Acum trei zile m-au depistat cu Covid. Am stat la pat 2-3 zile, n-am mâncat deloc, doar am băut apă. Am stat foarte mult să mă gândesc dacă să renunţ sau nu, dar nu s-a putut. Sunt foarte trist, dar nu am ce face”, a spus Stancu după participarea sa la 800 de metri liber.

Cel mai bun timp din serii la 1.500 metri liber l-a avut irlandezul Daniel Wiffen (14:40.34).

