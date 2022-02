Jocurile Olimpice de iarnă sunt scena marilor succese din sport, dar și a marilor drame.

Naționala Japoniei de patinaj viteză era mare favorită în proba feminină de urmărire pe echipe.

Japonezele, care erau în postura de a-și apăra aurul cucerit în urmă cu patru ani, conduceau lejer în finala contra Canadei până la ultimul viraj al cursei. Ayano Sato, care stătea în urma coechipierelor sale, a ratat ultima curbă și s-a lovit de parapet, spre disperarea niponelor și fericirea canadiencelor.

"𝐓𝐄𝐀𝐑𝐒 for Japan... 𝐂𝐇𝐄𝐄𝐑𝐒 for Canada!"

Have you 𝐄𝐕𝐄𝐑 seen a more dramatic finish? 😱⛸#Beijing2022 | #SpeedSkating pic.twitter.com/3OHuGc29XS