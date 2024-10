De la Jocurile Olimpice, la Only Fans! Cine e românca ajunsă pe prima pagină a ziarelor

Pentru a-și putea plăti echipamentele necesare, facturile, cumpărăturile, Alexandra Ianculescu a apelat la celebra platformă de pentru adulți.

Alexandra Ianculescu este protagonista unui material amplu pe care i l-a dedicat Daily Mail. Ea a reprezentat România la Jocurile Olimpice de iarnă de la Pyongyang (2018), ocupând ultimul loc în clasament în proba de patinaj viteză.

Crescută în Canada, Alexandra Ianculescu are, între timp, o nouă pasiune, ciclismul, visul ei fiind să participe la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Pentru a putea să își achiziționeze echipamentele necesare, ea și-a făcut cont pe Only Fans.

Un abonament la contul Alexandrei costă 20 de dolari pe lună, scrie Daily Mail.

Ea a scris pe Instagram, unde postează și fotografii picante pentru cei 320.000 de urmăritori ai săi: "De ce OnlyFans? M-am gândit că ar fi potrivit să distribui din nou această postare, deoarece sunt întrebată despre ea tot timpul.

Să începem cu câteva aspecte negative. Chestia este că lumea te va judeca întotdeauna, indiferent de ceea ce faci.

Indiferent de subiect, ești fie prea mult, fie prea mic, prea gras sau prea slab, prea ciudat sau plictisitor. Din fericire, am aflat de la o vârstă foarte fragedă că voi face întotdeauna lucrurile în felul meu. În 2021, am decis să deschid acest cont pentru că primeam atât de multe like-uri la fotografiile în bikini și oamenii îmi sugerau să le vând pe această platformă. Am crezut că e o glumă.

Viața mea s-a schimbat complet în bine după prima lună acolo.

Acum îmi place să mă antrenez cu normă întreagă, să-mi pot permite echipamentul de care am nevoie, bicicletele mele de vis, să economisesc pentru alte obiective în viață și să mă pot bucura de ele într-un mod în care nu trebuie să-mi sacrific viața sportivă pentru a avea trei locuri de muncă cu jumătate de normă, așa cum obișnuiam să fac în timp ce îmi urmăream visul olimpic".

