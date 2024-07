Competiţiile din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris au început, miercuri, cu două meciuri din turneul de fotbal masculin.

Pe stadionul Parc des Princes din Paris, Spania a câștigat, 2-1, cu Uzbekistan în Grupa C, în timp ce Argentina a pierdut cu Marocul, 1-2 la Saint-Étienne, în Grupa B.

Meciul Argentina - Maroc a provocat un scandal uriaș, după ce arbitrul suedez Glenn Nyberg a acordat nu mai puțin de 15 minute de prelungiri, în condițiile în care nu s-a întâmplat nimic deosebit pe parcursul primelor 90 de minute.

Argentina a reușit să egaleze în minutul 90+16, declanșând furia justificată a marocanilor aflați în tribune, unii dintre aceștia intrând chiar pe teren. Echipele au intrat la vestiare, chiar dacă arbitrul nu fluierase finalul meciului.

Absolut halucinant, cele două formații au fost rechemate pe teren după aproximativ 2 ore, arbitrii din camera VAR, inclusiv românul Ovidiu Hațegan, observând un ofsaid la golul de 2-2 al Argentinei. Meciul s-a mai jucat 3 minute și Maroc a câștigat cu 2-1.

”Cel mai mare scandal din istoria fotbalului la Jocurile Olimpice”, au scris fanii pe rețelele sociale.

BREAKING:

The first scandal of the Paris Summer Olympics is a fact.

The game between Morocco & Argentina has been suspended after angry Moroccan fans stormed the pitch and the crowd threw firecrackers at the Argentine players after their equalizing goal pic.twitter.com/jeDZzKQ69z