Poveste impresionantă. Calificată la Jocurile Olimpice pentru România, e de 4 ori campioană mondială la lupte pe nisip

Calificată la Jocurile Olimpice, Cătălina Axente, merge la Paris cu gândul la medalia olimpică. Pasionată de tatuaje, sportiva are până acum 9 desene pe corp, iar la finalul celei mai mari competiții sportive din lume mai vrea unul: cercurile olimpice.

Calificată pentru prima dată la cea mai mare competiție sportivă din lume, Cătălina Axente a muncit enorm să prindă biletul pentru Paris. „Am muncit vreo 13 ani pentru această calificare și a fost o bucurie enormă. În ultimii ani, deși am avut foarte multe accidentări, am reușit cumva să depășesc acest moment și să îmi încununez munca de atâția ani și durerile”, a declarat Cătălina Axente, luptătoare calificată la Jocurile Olimpice de la Paris, la categoria 76 de kilograme.

Deși a început relativ târziu sportul de performanță, luptătoarea de 28 de ani are un palmares impresionant. „Sunt de 4 ori campioană mondială la lupte pe nisip. Tind să cred că diferența dintre a te lupta pe nisip și a te lupta pe saltea este doar de stabilitate. Dacă ai stabilitate și forță, reușești mai repede să câștigi pe nisip decât pe saltea”, a mai spus ea.

Cel care a dus-o pe fată la lupte a fost chiar tatăl său, și el luptător de performanță.

Primea bani în schimbul antrenamentelor.

Ea își amintește cu zâmbetul pe buze cum a făcut-o părintele său să îi placă acest sport. „La început, m-a momit, îmi doream să îmi iau ceva, nu mai țin minte și aveam nevoie de bani și el mi-a spus ”hai că îți dau bani să mergi la antrenamente”. Eu am spus ”super, îmi dă și bani să mă duc”. Mi-a dat o lună, două și după mi-a spus ”dacă vrei să continui, continui, dacă nu, eu nu-ți mai dau bani”, a mai povestit sportiva.

Cătălina a început luptele la 15 ani. „Intrasem la liceu, veneam de la țară la oraș și tata s-a gândit să nu îmi găsesc vreun viciu și așa am mers la lupte”

Pasionată de tatuaje, sportiva are până acum 9 desene pe corp. Pe brațul drept sunt cele mai speciale. “Reprezintă familia mea, pentru că în mare parte nu sunt acasă, deși vorbim la telefon. Mie îmi plac tatuajele și mi-am făcut câteva și după am zis ”hai să mai fac ceva care mă reprezintă” și am decis să îmi tatuez familia, părinții și sora”, a spus Cătălina Axente.

După Paris, mai vrea unul! „Dacă mă ajută Dumnezeu și obțin o medalie o să îmi tatuez și cercurile olimpice”, a adăugat luptătoare calificată la Jocurile Olimpice de la Paris.

Cătălina Axente s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris în luna mai a acestui an, la turneul preolimpic mondial de la Istanbul. Ea luptă la categoria 76 de kilogram. „Fac antrenamente cu băieții pentru că, la categoria mea, care este cea mai mare, nu prea am partener de antrenament. Mă pregătesc cu Anghel Alexandru, colegul meu, care e o categorie mai mică decât mine, dar îmi trebuie cineva mult mai puternic decât mine să mă ciufulească și pe mine un pic”, a mai declarat ea.

Cătălina Axente s-a născut în satul Grindu din Tulcea, aproape de Dunăre. „Când eram mică, mama ne închidea mai mult în casă pentru că au fost mulți care și-au pierdut viața în Dunăre. Eu și sora mea eram mai năzbâtioase și fugeam să facem baie. Când mama nu dădea de noi, știa unde să ne caute, pe malul Dunării. Tot acolo m-am luptat și prima dată, în nisip”, a mai povestit Cătălina Axente.

În afară de antrenamente și concursuri, Cătălina nu știe altceva. Nu a mai fost de mult timp acasă, dar vorbește cu familia în fiecare zi. „Cu mama vorbesc de 3, 4 ori pe zi, avem un grup de familie și acolo ne spunem totul”, a spus ea.

Cel mai mult își dorește o vacanță! Se va întâmpla după Paris. ”Nu am mai avut de 5 ani o vacanță, cred ca ar cam fi cazul. Am nevoie să mă detașez puțin”, a declarat Cătălina Axente.

