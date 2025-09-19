S-a luat decizia privind prezența rușilor la următoarele Jocuri Olimpice: ”Nimic nou”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 18:19
116 citiri
S-a luat decizia privind prezența rușilor la următoarele Jocuri Olimpice: ”Nimic nou”
Jocurile Olimpice de Iarnă au loc în 2026 FOTO X Olympics

Ruşii vor concura ca sportivi neutri independenţi, fără steag naţional sau imn, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, a anunţat vineri Comitetul Olimpic Internaţional, care menţine aceleaşi sancţiuni ca la Jocurile Olimpice de vară de la Paris de anul trecut.

CIO a suspendat Comitetul Olimpic Rus în octombrie 2023 pentru recunoaşterea consiliilor olimpice regionale pentru regiunile ocupate de Rusia din Ucraina, Luhansk, Doneţk, Herson şi Zaporizhzhia, în urma invaziei Rusiei din 2022 în Ucraina, afirmând că această mişcare a încălcat Carta Olimpică.

„Am discutat şi despre sportivii independenţi neutri (AIN). Nu va fi nimic nou”, a declarat preşedinta CIO, Kirsty Coventry, într-o conferinţă de presă. „Comitetul executiv va adopta exact aceeaşi abordare ca la Paris (Jocurile Olimpice din 2024). Nu s-a schimbat nimic.”

Sportivii ruşi şi belaruşi care ating timpii de calificare vor fi mai întâi verificaţi pentru a se stabili dacă au legături cu armata rusă sau dacă susţin războiul din Ucraina, ambele aspecte conducând la excluderea lor.

Echipele ruseşti sunt excluse de la JO. Belarus a servit drept bază pentru invadarea Ucrainei.

Un număr mic de sportivi individuali din Rusia şi Belarus au fost autorizaţi să participe ca AIN la Jocurile Olimpice de vară din 2024 de la Paris, după ce au trecut mai întâi printr-o verificare riguroasă din partea CIO.

Ei au concurat fără steagul şi imnul Rusiei sau Belarusului. În schimb, au participat ca sportivi neutri.

Patru patinatori artistici ruşi din probele individuale masculine şi feminine au fost recent aprobaţi de Uniunea Internaţională de Patinaj pentru a încerca să se califice la Jocurile Olimpice, care vor începe la 6 februarie 2026 în Italia, ca sportivi neutri.

Trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al unei țări NATO și se îndreptau spre capitală. Reacția rapidă a Alianței. „Este fără precedent”
Trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al unei țări NATO și se îndreptau spre capitală. Reacția rapidă a Alianței. „Este fără precedent”
Trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns vineri, 19 septembrie, în spaţiul aerian al Estoniei, o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO, au declarat pentru Politico...
Este NATO pregătită pentru un război al dronelor?
Este NATO pregătită pentru un război al dronelor?
După incursiunile dronelor rusești în Polonia și România, NATO a lansat Operațiunea Eastern Sentry pentru a-și întări flancul estic. Cât de serioasă este amenințarea Moscovei? Poate...
#jocurile olimpice, #Rusia, #decizie , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gata! "Revelatia sezonului" in Romania si-a pus gazon nou si se pregateste sa revina acasa
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii! Barcelona a spus "DA" si va primi 260.000.000 de euro

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a luat decizia privind prezența rușilor la următoarele Jocuri Olimpice: ”Nimic nou”
  2. ”Să suspende Israelul! Cine mă urmează?” Apelul unui fotbalist de legendă
  3. Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian la WTA Seul contra multiplelor campioane de Grand Slam
  4. FRF a luat decizia, înainte de meciurile celor de la Universitatea Craiova și U Cluj, din următoarea etapă
  5. Irina Rimes a fost înlocuită. Anunțul de ultimă oră al federației de fotbal
  6. Florin Marin, răpus de o boală cruntă: ”Îl vedeai cum se topește. Dacă ajunsese de la 110 kilograme la 40...”
  7. ”Simona Halep are dificultăți”. Ce-au remarcat americanii la fosta lideră mondială
  8. „Mi-au spus că voi lupta sau voi muri”. Drama prin care trece un atlet de top. Vacanța care i-a schimbat total viața
  9. Ilie Dumitrescu e sfâșiat după accidentul produs de Toto: "E distrus! L-a crescut în puf"
  10. Surorile lui Maradona, acuzate de fraudă. Sunt bani mulți la mijloc