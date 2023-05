Decizie-șoc în Franța, cu un an înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris

Brigitte Henriques a demisionat joi din postul de preşedintă a Comitetului olimpic francez (CNOSF), în care a fost aleasă în iunie 2021, în plină Adunare Generală a organizaţiei, cu 14 luni înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris, transmite AFP.

CNOSF traversează o perioadă de criză internă de peste un an şi jumătate, din cauza conflictelor şi rivalităţilor interne dintre fosta vicepreşedintă a Federaţiei franceze de fotbal (FFF) şi predecesorul ei Denis Masseglia. Demisia preşedintei a avut ca scop depăşirea crizei actuale.

Secretarul general al CNOSF, Astrid Guyart, va asigura interimatul până la alegerea unui nou preşedinte în următoarele trei luni.

''Situaţia nu mai era sustenabilă, ea a făcut alegerea care trebuia'', a opinat un preşedinte de federaţie prezent la momentul demisiei în timpul unei Adunări Generale a CNOSF foarte tensionată.

De peste un an şi jumătate CNOSF a devenit scena unei crize, cu ameninţări de plângeri, lovituri sub centură, dezvăluirea unor schimburi de email-uri în presă etc.

Situaţia a devenit şi mai încordată după ce Denis Masseglia a anunţat că depune o plângere la Parchetul naţional financiar pentru abuz de încredere vizând mandatul Brigittei Henriques.

După ce Didier Seminet, mâna dreaptă a Briggitei Henriques, a fost îndepărtat în septembrie 2022, CNOSF a plonjat într-o criză din care nu şi-a mai revenit, iar apropierea JO 2024 a îngrijorat numeroşi oficiali ai sportului francez.

''Această demisie este o modalitate de a soluţiona criza şi este destul de nobilă'', a reacţionat un alt preşedinte de federaţie.