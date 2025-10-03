Dreptate după 16 ani. Sportivul care va fi desemnat campion olimpic la Jocurile din 2010

Autor: Teodor Serban
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 15:24
69 citiri
Dreptate după 16 ani. Sportivul care va fi desemnat campion olimpic la Jocurile din 2010
Martin Fourcade FOTO X @sportricolore

Biatlonistul francez Martin Fourcade va primi, cu ”mândrie” dar și cu ”frustrare”, a șasea sa medalie olimpică de aur, la șaisprezece ani după Jocurile Olimpice de iarnă de la Vancouver (2010), în urma descalificării pentru dopaj a rusului Evgheni Ustiugov, informează AFP.

Fourcade, clasat pe locul secund în proba masculină cu start grupat de la Olimpiada canadiană, va intra în sfârșit în posesia medaliei de aur cu ocazia unei ceremonii care va avea loc în luna februarie, cu ocazia JO 2026 de la Milano-Cortina.

”Primesc acest titlu cu mare satisfacție, pentru că este o medalie pe care am meritat-o la momentul respectiv și pentru că am militat intens pentru sportul curat. Este un sentiment de satisfacție să văd că, chiar și după șaisprezece ani, se poate face dreptate”, a declarat Martin Fourcade, joi, în timpul unei întâlniri cu presa organizată de furnizorul său de echipament din Saint-Jean-de-Moirans (Isere).

”Există și mândrie. Asta îmi permite să fiu campion olimpic la trei ediții ale Jocurilor Olimpice, ceea ce mă poziționează de asemenea pe un parcurs mai lung”, a adăugat sportivul din Pirinei, în vârstă de 37 de ani, cel mai titrat francez din istoria olimpică, cu șase medalii de aur acumulate între 2010 și 2018.

Medaliat inițial cu argint la Vancouver, Martin Fourcade a recuperat titlul olimpic la start grupat - așa cum CIO a oficializat la mijlocul lunii septembrie - după ce câștigătorului inițial, rusul Evgheni Ustiugov, i-a fost respins apelul final împotriva descalificării sale pentru dopaj, în luna mai a anului trecut.

