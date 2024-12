Fotografia anului în sport a fost făcută la Jocurile Olimpice. Imaginea care a schimbat viața autorului FOTO

Imaginea de la Jocurile Olimpice a fost un hit instant din momentul în care a apărut pe rețelele sociale.

Fotografia anului în sport a fost realizată de francezul Jerome Brouillet și îl înfățișează pe surferul brazilian Gabriel Medina, după evoluția sa de la Jocurile Olimpice, unde a câștigat medalia de bronz.

Competiția de surf, care s-a ținut în Tahiti, îl prezintă pe Medina care pare că stă desupra apei.

"Mi-am dat seama că fotografia face înconjorul lumii când am început să primesc tone de mesaje. A doua zi am văzut poza pe toate platformele media, pe toate rețelele sociale. Am tras opt cadre cu săritura lui Medina și al patrulea a fost cel norocos. Am lucrat zece ani la Teahupoo Surfspot fotografiind surferi și știam că Gabriel va sări după ce va aluneca pe pe acel val mare, așa că am fost pregătit. Imaginea asta a ieșit datorită unui amestec de experiență, muncă și mult noroc".

Pe Instagram, imaginea a ajuns deja la 9,5 milioane de aprecieri, scrie Marca. "Am fost amândoi surprinși de cât de virală a devenit fotografia. I-am spus, în glumă, că trebuie să-mi mulțumească pentru că a câștigat peste două milioane de adepți datorită fotografiei mele", spune Jerome, care a trecut de la 2.418 de urmăritori la 210.450 în prezent. în timp ce Gabriel a trecut de la 11.427.473 de urmăritori la 14.134.385. "Au fost chiar și oameni care au tatuat imaginea și ne-au trimis-o prin intermediul rețelelor de socializare! Nu mai văzusem așa ceva în lumea surfing-ului...", a spus Jerome Brouillet pentru Marca.

I have been asked hundreds times why this shot has been so viral. But you all made it viral. Not me. So why did you? 🙂 pic.twitter.com/xze9EzCMSZ