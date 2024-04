Flacăra Olimpică a fost aprinsă, marţi, la Archaia Olympia, sanctuarul în care au avut loc Jocurile Olimpice Antice. În faţa Templului Herei, s-a ridicat un nou pod între Jocurile Antice şi cele Moderne. De acum şi până la 11 august, flacăra păcii şi prieteniei va domina întreaga lume.

În leagănul olimpismului, Marea Preoteasă, actriţa elenă Mary Mina, înconjurată de 20 de "vestale", a adresat o rugăciune lui Apollo: "Apollo, Zeu al soarelui si al luminii, trimite razele tale si aprinde torţa sacră".

Mişcarea Olimpică din România a fost reprezentată la Ceremonie de preşedintele Mihai Covaliu şi campioana olimpică Maricica Puică, alături de Directorul AOR Braşov, Radu Frunteş, ultimii doi fiind invitaţii Primarului din Archaia Olympia.

Grecul Stefanos Ntouskos, campion olimpic la canotaj în urmă cu trei ani la Tokyo, este primul purtător al torţei pentru Jocurile Olimpice.

Pe stadionul din Olympia, unde se desfăşurau Jocurile în antichitate, flacăra olimpică începe o lungă ştafetă care o va duce la Paris, unde va lumina Jocurile Olimpice din 26 iulie până în 11 august.

Flacăra va parcurge 11 zile în Grecia şi şapte zile pe anumite insule greceşti. Ultimul purtător al torţei pe pământ elen va fi Ioannis Fountoulis (35 de ani), medaliat cu argint la polo pe apă la Jocurile Olimpice din 2021.

Greek actress Mary Mina used a parabolic mirror and the sun’s rays to ignite the torch in the final rehearsal before the traditional ceremony at the birthplace of the Olympic Games in ancient Greece https://t.co/3ceXLsapp0 pic.twitter.com/3BVZGHxw7C