Ce a pățit campionul de 50 de ani care a venit la competiție cu un costum în stil Borat

Shane Rose, triplu medaliat olimpic australian, care se pregăteşte pentru a patra sa ediţie a Jocurilor Olimpice, a fost exclus duminică din competiţii pentru că a purtat un costum de baie "mankini" în timpul unei probe de sărituri peste obstacole, după ce Federaţia l-a acuzat că a încălcat codul vestimentar al călăreţilor, relatează AFP.

Rose, una dintre vedetele lumii ecvestre australiene, a purtat o ţinută portocalie fluorescentă, popularizată de filmul "Borat", la o competiţie de lângă Sydney la sfârşitul săptămânii trecute, unde jocheii au fost încurajaţi să poarte "costume originale".

Rose a declarat pe reţelele de socializare că a fost suspendat de Equestrian Australia (EA), care a lansat o procedură disciplinară împotriva sa după ce a primit plângeri.

"Îmi pare sincer rău dacă am jignit pe cineva", a declarat călăreţul în vârstă de 50 de ani pe Facebook. "Sper că rezultatul revizuirii EA îmi va permite să revin în competiţie şi nu îmi va afecta pregătirea pentru Jocurile Olimpice de la Paris".

"Ca orice sportiv de nivel înalt, Shane trebuie să respecte codurile de conduită", precum şi "acordul sportivului", a precizat federaţia australiană într-un comunicat.

"Federaţia australiană de echitaţie are obligaţia de a răspunde acestor preocupări şi examinează în prezent această chestiune", a continuat organismul, care nu a rezolvat încă soarta jocheului.

"Pentru a fi clar, Shane nu a fost suspendat sau sancţionat. Aşa cum se obişnuieşte în astfel de circumstanţe pentru toţi sportivii de nivel înalt, el a fost ţinut în afara competiţiei timp de câteva zile, în timp ce ancheta este finalizată", a adăugat aceasta.

Călăreţul, a cărui participare la Jocurile de la Paris este suspendată în aşteptarea acestei proceduri disciplinare, a primit totuşi susţinerea altor sportivi şi a numeroşi internauţi care se distrează postând montaje cu personajul Borat ca ilustraţie. O petiţie a fost chiar plasată online pentru a determina federaţia să se conformeze.

Sportiva Vicki Roycroft a denunţat "o reacţie excesivă", iar specialista în dresaj Mary Hanna, prezentă la Jocurile Olimpice fără întrerupere de la Atlanta 1996, a implorat Sydney Daily Telegraph: "Te rog, EA, nu-i face asta lui Shane".

Rose a câştigat medalii de argint la concursul de concursuri pe echipe la Jocurile Olimpice de la Beijing şi Tokyo şi o medalie de bronz la Jocurile de la Rio.

