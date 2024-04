Cine e triplul campion olimpic care se retrage după JO 2024

Gimnastul britanic Max Whitlock, triplu campion olimpic, a anunţat miercuri că va pune capăt carierei sale sportive după Jocurile Olimpice de la Paris, din această vară, informează Reuters.

În vârstă de 31 de ani, Whitlock a fost campion olimpic la cal cu mânere în 2016, la Rio de Janeiro, şi în 2021, la Tokyo, cucerind totodată o medalie de aur la sol, la Olimpiada din Brazilia.

Englezul, care speră să-şi apere titlul la cal cu mânere în luna august, la Paris, la cea de-a patra sa participare la Jocurile Olimpice, a vorbit despre problemele de sănătate mintală cu care s-a confruntat după Olimpiada de la Tokyo, când a stat departe de sport timp de 18 luni.

"Această decizie pare acum corectă", a declarat Whitlock pentru BBC. "Voi merge la ultimele mele Jocuri Olimpice. Mi se pare foarte, foarte ciudat să vorbesc despre asta şi este aproape greu să exprim ceea de simt. Este o stare de spirit cu adevărat agreabilă să mă gândesc că o să dau tot ce pot", a adăugat el.

Whitlock a cucerit de asemenea trei medalii de bronz la Jocurile Olimpice - la individual compus, la Rio, pe echipe şi la cal cu mânere, în 2012 la Londra.

"Încă de la Rio, unde am fost la apogeul carierei mele, cred că mi-am pus întrebări în privinţa datei la care mă voi retrage. Am vrut să demonstrez că oamenii greşesc în mare parte pe parcursul călătoriei mele şi întotdeauna am avut mentalitatea de a încerca să fac asta cât mai mult timp cu putinţă", a mai spus gimnastul britanic.

Max Whitlock are, totodată, în palmares trei titluri de campion mondial, precum şi patru medalii de aur cucerite la Campionatele Europene şi Jocurile Commonwealth-ului.

Marea Britanie urmează să anunţe în luna iunie componenţa echipei sale de gimnastică artistică pentru JO de la Paris, întrecerile la această disciplină urmând să se desfăşoare în perioada 27 iulie - 5 august.