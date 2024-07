Obiectivul Madalinei Amăistroaie, la Jocurile Olimpice de la Paris: ”Primele 10 locuri”

Suceveanca Mădălina Ştefania Amăistroaie, care va reprezenta România la a doua ediţie consecutivă a Jocurilor Olimpice la tir cu arcul, a declarat că îşi doreşte o clasare între primele zece sportive în clasamentul final al probei de la JO de la Paris.

''Ca rezultat, vreau o poziţie cât mai bună. Voi vedea acolo exact ce se va întâmpla, dar consider că la cât mă pregătesc şi munca pe care o depun vor da un rezultat foarte frumos. Suntem 64 de toate, eu consider că pot intra în primele 10 destul de sigur. Medalie la Olimpiadă, bineînţeles ăsta este visul oricărui sportiv, şi al meu. Eu spun că s-ar putea şi la Paris, asta voi încerca, să obţin un rezultat cât mai bun, iar o medalie ar fi un vis împlinit. Federaţia nu mi-a fixat un obiectiv, cred că mai mult mi-am fixat eu singură. Adică bineînţeles să obţin un rezultat cât mai bun şi federaţia doar mă susţine. În primul rând, vreau să mă bucur de ceea ce mi se întâmplă, adică să mă bucur de această experienţă, că până la urmă pot învăţa din această competiţie şi să mă ajute şi pentru următoarea dată când va fi'', a spus Amăistroaie, 21 ani, care s-a clasat pe locul 33 la JO de la Tokyo.

Pentru a ajunge la Paris, sportiva suceveană a participat după Olimpiada de la Tokyo la câte 6-7 turnee anual pentru a strânge punctele necesare calificării olimpice. Ea a obţinut biletul olimpic spre finalul lunii iunie.

''Eu am obţinut calificarea pe baza clasamentului mondial, care cumva înseamnă o calificare mai sigură, deoarece eram clasată pe o poziţie destul de sus, pe locul 30. Şi asta a fost în urma rezultatelor la competiţiile internaţionale din ultimii trei ani. Şapte competiţii au fost doar anul acesta, anul trecut au fost cam şase, iar anul precedent tot aşa, cam 6-7 pe an. Pregătirea mea a constat în primul rând pentru a obţine calificarea, dar acum continuă şi pentru Jocuri efectiv. Cred că acum pregătirea diferă doar din punct de vedere psihic, deoarece acum sunt cumva mai liniştită. Când era pentru calificare avem, să nu zic un stres, dar nişte emoţii. Acum că am obţinut calificarea, adică mi-am îndeplinit obiectivul, sunt mai liniştită şi mă pot concentra mai mult pe ce contează'', a spus sportiva legitimată la CSM Suceava şi CSU Cluj.

Amăistroaie, care s-a mutat la Cluj după ce a devenit studentă, a primit ajutorul clubului CSU Cluj pentru a se pregăti în cele mai bune condiţii de pregătire: ''La Cluj, de când m-am mutat la facultate, m-am legitimat şi la (CS) Universitatea Cluj şi domnul director mi-a asigurat condiţii, adică să am un teren şi o sală în care să mă pot antrena. În ce priveşte echipamentul, am avut ajutorul Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi al Federaţiei Române de Tir cu Arcul. Am beneficiat cam de cel mai performant echipament, adică şi trăgătorii de top tot acelaşi echipament folosesc. Am avut la lotul olimpic psiholog şi medic, iar asta m-a ajutat să pot obţine performanţa pentru care lucram, că aşa să fiu singură ar fi fost foarte greu şi nu cred că aş fi reuşit. Nutriţionist nu am avut, dar tirul cu arcul este un sport mai flexibil, nu contează aşa de tare ca în gimnastică sau în alte sporturi''.

Pe 25 iulie are loc concursul feminin de calificare la tir cu arcul, în care fiecare sportivă trage 72 de săgeţi şi se întocmeşte un clasament de la cel mai bun scor până la ultimul, iar apoi se face o grilă de meciuri individuale, primul cu ultimul, al doilea cu penultimul şamd. Concursul eliminatoriu are loc pe 28 iulie. Pentru a ajunge în primele 10, Amăistroaie trebuie să intre în optimile de finală.

''Eu consider că oricum voi fi foarte pregătită atât fizic, prin antrenamente, cât şi psihic, mai am doar nevoie şi de puţin noroc să fie de partea mea. La noi, vremea influenţează tragerea. Adică dacă bate vântul, dacă bate soarele, ăştia sunt factori care pot duce la un rezultat mai slab. Cred că vântul mă deranjează pe mine cel mai mult. Toate sacrificiile pe care le-am făcut până acum, cu zilele de antrenament, cu toată munca depusă, faptul că nu a fost uşor să balansez cumva performanţa cu facultatea, cred că sunt o motivaţie destul de bună să nu las să fie totul în zadar. La Tokyo, calificarea a fost una puţin neprevăzută, deoarece şi atunci obiectivul nostru erau Jocurile de acum, de la Paris, şi pentru mine a fost important în primul rând să câştig experienţă. Am văzut cum se desfăşoară cea mai importantă competiţie din acest sport şi eu consider că mă va ajuta acum să fie mai relaxată şi să am mai multă încredere în mine. Acum că am văzut cum sunt efectiv competiţiile şi sentimentul pe care îl trăiesc când concurez, nu cred că mă pot îndepărta de acest lucru foarte uşor şi sigur voi continua şi până la Olimpiada din 2028'', a spus Mădălina Amăistroaie.

Mădălina are un pact cu mama ei, să nu se uite la rezultatele live în timp ce concurează, pentru că simte că emoţiile ei ar putea s-o afecteze: ''Am stabilit cu mama, când trag la concursurile internaţionale, să nu se uite la rezultatele live. O anunţ eu după concurs dacă a fost bine sau cum a fost. Ea vrea să am un rezultat cât mai bun şi este emoţionată şi eu consider că îmi transmite din emoţiile ei''.

Amăistroaie pregăteşte la Aninoasa ultimele detalii ale participării la JO 2024, dar în acelaşi timp s-a ocupat şi de examenele ei ca studentă la matematică-informatică: ''Momentan sunt în cantonament la Aninoasa şi am două antrenamente pe zi, dar mai am în această săptămână şi examen la facultate. Asta nu pot să zic că mă împiedică, doar că face puţin pregătirea să fie mai dificilă, dar tot fac antrenamente şi în zilele respective. Sunt studentă în anul doi la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj, la matematică-informatică. S-a terminat sesiunea de examene, acum este sesiunea de restanţe şi am un examen la care n-am putut să particip pentru că eram la concursul de calificare pentru Olimpiadă. E puţin dificil, pentru că îmi diferă programul de antrenamente, adică e foarte tare influenţat de orarul pe care-l am în timpul semestrului la facultate, dar încerc să-mi fac timp. Când am fereastră liberă între cursuri sau seminarii, mă duc la antrenament şi încerc să mă focusez pe ceea ce am de făcut în momentul respectiv. Dacă sunt la facultate, mă ocup doar de asta şi dacă sunt la antrenament, atunci sunt cu gândul doar acolo. Îmi plac tare ştiinţele exacte şi aş vrea să continui cu o carieră şi în IT. Pe asta vreau să mă axez după ce termin facultatea''.

Sportiva din Suceava a dorit să mulţumească familiei, prietenilor şi tuturor celor care au susţinut-o în drumul spre calificarea olimpică: ''Susţinerea persoanelor din jurul meu m-a ajutat foarte mult să ajung aici şi cumva mă motivează în continuare să dau tot ce am mai bun deoarece atât prin faptul că primesc mesaje de susţinere de la prieteni şi de la familie, cât şi de la persoane necunoscute care m-au descoperit să zic din greşeală, faptul că îmi urează baftă şi că-mi ţin pumnii, nu ştiu, este un sentiment ireal şi mă bucură enorm''.

România a fost prezentă până acum doar de trei ori la Jocurile Olimpice la tir cu arcul, la Moscova în 1980, la Beijing în 2008 şi la Tokyo în 2021. La Moscova, Aurora Chin s-a clasat pe locul 13, iar Andrei Berki, pe 15, la Beijing, Alexandru Bodnar a ocupat locul 31, din 64 de concurenţi. La Tokyo, Amăistroaie s-a clasat a 33-a din 64 de concurente.

