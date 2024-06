Sportivul român care s-a calificat la Jocurile Olimpice profitând de războiul din Ucraina

Sportivul Răzvan Arnăut (categoria 60 de kilograme, lupte greco-romane) s-a calificat la Jocurile Olimpice în urma unei decizii a Comitetului Internaţional Olimpic, care a declarat neeligibili mai mulţi luptători care reprezintă Rusia şi Belarus, în contextul războiului din Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele FRL, Răzvan Pîrcălabu.

"Ieri am avut şedinţă de Birou Executiv în cadrul UWW şi în urma discuţiilor s-a aprobat lista cu ultimii sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice de la Paris. Iar la categoria 60 de kilograme s-a calificat Răzvan Arnăut. Este o veste extraordinară pentru noi pentru că iată, numărul de luptători români calificaţi pentru Paris creşte la cinci, exact cât am avut şi la Tokyo 2020. Dacă reuşea şi Alexandra Anghel să prindă biletul, care a fost foarte aproape de calificare, acum cu Arnăut aveam 6 calificaţi, exact obiectivul pe care mi-l propusesem eu pentru Paris. Pentru că asta îmi doream eu, să avem măcar un sportiv mai mult decât la Tokyo. Însă e bine şi aşa, cu Răzvan Arnăut ne-au crescut şansele la o medalie", a afirmat Pîrcălabu, membru în Biroul Executiv al Federaţiei Internaţionale de Lupte (UWW).

"Motivul pentru care aceşti ultimi sportivi s-au calificat este legat de problemele politice. Mai exact, Comitetul Internaţional Olimpic a trimis la UWW o listă de 8 sportivi calificaţi, dar care nu sunt eligibili pentru Jocurile Olimpice de la Paris din motive politice şi militare. Este vorba despre ruşi şi belaruşi. Aşa că a trebuit să luăm în calcul înlocuirea acestora. Au fost mai multe discuţii în Biroul Executiv privind criteriile de înlocuire a celor calificaţi. O parte din membri doreau să se califice în urma clasării de la Campionatele Mondiale, iar altă parte, printre care m-am numărat şi eu, am susţinut că este corect să primească dreptul de participare la Paris sportivul aflat imediat sub linie în concursul în care rusul sau belarusul respectiv s-a calificat. Cum este şi logic, adică dacă se obţinuse calificarea la Mondiale, să urce următorul de pe lista de la Mondiale, dacă a fost la un turneu de calificare, să urce următorul de la concursul respectiv. La categoria 60 kilograme sportivul rus în cauză se calificase la Istanbul, unde Arnăut a fost următorul pe listă. Faptul că sunt membru în Biroul Executiv am putut să apăr cauza României şi aşa am reuşit să ajungem la 5 sportivi calificaţi", a explicat preşedintele.

Concursul de la JO de la Paris a devenit puţin mai simplu şi pentru Andreea Ana, la categoria 53 kg, acolo unde CIO a considerat că una dintre favorite la medalii, Vanesa Kolodinskaia din Belarus, nu este eligibilă pentru participare.

"În urma decizie luate la nivelul UWW s-a uşurat traseul la Paris al Andreei Ana la categoria 53 kg, în sensul în care printre cei 8 sportivi neeligibili se află şi sportiva din Belarus care o eliminase în optimi la Tokyo (n.r. - Vanesa Kolodinskaia, medaliată cu bronz la Tokyo). Belarusa e medaliată olimpică, mondială şi europeană, dar acum nu va putea participa. Aşa că Andreea Ana nu o va mai întâlni pe traseu la Paris", a mai spus Pîrcălabu.

La Paris 2024, la lupte, România va fi reprezentată cinci sportivi: Andreea Beatrice Ana (lupte libere, cat. 53 kg), Kriszta Tunde Incze (lupte libere, cat. 62 kg), Cătălina Axente (lupte libere, cat. 76 kg), Alin Alexuc-Ciurariu (lupte greco-romane, cat. 130 kg), Răzvan Arnăut (lupte greco-romane, cat. 60 kg).

Team Romania are în acest moment 93 de sportivi calificaţi la JO 2024 (26 iulie-11 august), la 15 sporturi.

Sportivii români calificaţi la JO 2024 până în acest moment:

Atletism (6): Delvine Relin Meringor (maraton), Andrea Miklos (400 m), Alina Rotaru-Kottmann (lungime), Joan Chelimo Melly (maraton), Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului), Stella Rutto (3.000 m obstacole);

Înot (2): David Popovici (100 m liber, 200 m liber), Vlad Stancu (800 m liber, 1.500 m liber);

Box (1): Lăcrămioara Perijoc (cat. 54 kg);

Canoe (3): Cătălin Chirilă (C1 - 1.000 m), Ilie Sprîncean, Oleg Nuţă (C2 - 500 m);

Canotaj (45 locuri cotă): simplu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, categorie uşoară, dublu vâsle feminin, dublu rame feminin, patru rame feminin, patru vâsle feminin, 8+1 feminin, dublu vâsle masculin, dublu rame masculin, patru rame masculin, patru vâsle masculin, 8+1 masculin;

Ciclism (1): Ede Molnar (mountain bike);

Gimnastică artistică (6): 5 locuri cotă - echipa feminină; Andrei Muntean;

Gimnastică ritmică (1): Annaliese Drăgan;

Haltere (2): Mihaela Cambei (cat. 49 kg) şi Loredana Toma (cat. 71 kg)

Lupte (4): Andreea Beatrice Ana (lupte libere, cat. 53 kg), Kriszta Tunde Incze (lupte libere, cat. 62 kg), Cătălina Axente (lupte libere, cat. 76 kg), Alin Alexuc-Ciurariu (lupte greco-romane, cat. 130 kg), Răzvan Arnăut (lupte greco-romane, cat. 60 kg);

Polo pe apă (13): 13 locuri cotă - echipa masculină;

Scrimă (1): Mălina Călugăreanu (floretă);

Tenis de masă (5): 3 locuri cotă - echipa feminină, Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs (dublu mixt); Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara (simplu feminin), Ovidiu Ionescu şi Eduard Ionescu (simplu masculin);

Triatlon (1): Felix Duchampt;

Yachting (1): Ebru Bolat (clasa Ylca 6).

